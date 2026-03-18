Tenerife suspende las actividades que impliquen desplazamientos entre municipios e insta a extremar la precaución

Cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide y pistas forestales de Tenerife desde hoy ante el paso de 'Therese' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha acordado este miércoles mantener la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta por lluvias y vientos, así como en prealerta por tormentas, nevadas y fenómenos costeros, ante la borrasca que afectará a las islas durante gran parte de la semana.

La decisión se adopta tras analizar las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que apuntan a que el centro de la borrasca se situará sobre la mitad occidental de Canarias durante el fin de semana, intensificando los efectos adversos en Tenerife, según ha informado la corporación insular en una nota a los medios.

El Cabildo de Tenerife ha solicitado a la ciudadanía limitar desplazamientos innecesarios, evitar actividades de riesgo y seguir, en todo momento, las indicaciones de los servicios de emergencia.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Asimismo, además de las medidas preventivas adoptadas, el Cabildo ha reforzado las recomendaciones dirigidas tanto a la administración como al conjunto de la sociedad. De este modo, se recomienda el teletrabajo este jueves y viernes en servicios no esenciales.

A ello se suma la suspensión de las actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia que impliquen desplazamientos entre municipios a partir del 19 de marzo.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha advertido la importancia de reducir la movilidad en los momentos y extremar la precaución en zonas costeras, medianías y barrancos, donde se podrán producir incidencias importantes.

ESPACIOS NATURALES

De carácter preventivo, se dejan sin efecto todas las autorizaciones previamente concedidas para actividades como barranquismo, escalada, pruebas deportivas, filmaciones u otras similares en estos espacios. Asimismo, queda prohibida la estancia en zonas de acampada, campamentos, vivac y áreas recreativas.

No obstante, remarca la corporación insular, estas restricciones no afectan al acceso a viviendas, fincas, explotaciones o establecimientos abiertos al público, si bien, en caso de que sea necesario transitar por pistas cerradas por motivos de seguridad, se deberá consultar previamente con los Agentes de Medio Ambiente.

Las medidas adoptadas se mantendrán vigentes hasta que una nueva resolución determine su levantamiento, una vez finalice el episodio meteorológico adverso y se evalúen los posibles daños.

RESTRICCIONES ACTIVADAS

La activación del PEIN entrará en vigor a partir de las 15:00 horas del miércoles 18 de marzo e incluye, entre otras medidas, El cierre al tráfico de la carretera TF-445 de acceso a Punta de Teno.

A ello se suma la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y los Espacios Naturales Protegidos.

En este marco, también han quedado suspendidas actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia al aire libre, con especial incidencia en eventos como la Tenerife Bluetrail.

RECOMENDACIONES

El Cabildo ha recomendado a los ayuntamientos activar Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y la adopción de medidas preventivas, sobre todo en zonas inundables, litorales y áreas de gran afluencia.

Entre las principales recomendaciones destacan el refuerzo de la vigilancia en zonas costeras y puntos críticos, la revisión de infraestructuras, cauces de barrancos y redes de saneamiento, así como del mobiliario urbano y elementos susceptibles de ser desplazados por el viento.

A la población, en cambio, se le pide evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de realizarlos, extremar la precaución, así como seguir en todo momento las indicaciones de protección civil.