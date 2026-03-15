Tenerife, la única parada en España de 'Symphony of Unity', el espectáculo sinfónico de Tomorrowland

Archivo - Recinto Ferial de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto sinfónico del festival belga Tomorrowland, 'Symphony of Unity', ha elegido Tenerife como única parada en España en 2026.

'Symphony of Unity' es una formación compuesta por 60 músicos de formación clásica que interpretan en directo algunos de los himnos más icónicos de la música electrónica.

La orquesta, que ha protagonizado algunos de los momentos más destacados del Mainstage de Tomorrowland en Bélgica, propone un espectáculo que trascendería el formato de concierto convencional.

Detalla la organización que la propuesta combina instrumentos de cuerda, viento y percusión con sintetizadores y arreglos contemporáneos, generando una narrativa sonora que traslada al ámbito sinfónico la energía de los grandes festivales electrónicos.

A este despliegue artístico se sumará el talento de la artista DJ Bones. Este anuncio constituiría el primer avance de una programación que irá incorporando nuevas confirmaciones a finales de mes.

El espectáculo abrirá sus puertas a partir de las 16:00 horas, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, ofreciendo diferentes espacios, entre ellos zonas gastronómicas y áreas chill out.

También a esa hora comenzarán sesiones de música a cargo de reconocidos DJs canarios que se darán a conocer próximamente.

Desde la página oficial los asistentes pueden acceder a las diferentes modalidades de acceso, que incluyen entradas generales y opciones para disfrutar de las zonas exclusivas del festival.