Tenerife valorará su patrocinio a eventos con participación israelí en función de los organismos internacionales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Cabildo de Tenerife ha acordado este viernes valorar, en función de las recomendaciones de organismos internacionales de deportes o de decisiones de la Unión Europea, el patrocinio de eventos deportivos o culturales que se celebren en la isla de Tenerife o fuera de ella, y donde participen equipos, deportistas o artistas que representen al Estado de Israel.

Con ello, la corporación insular, que ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria de pleno, ha expresado su "compromiso" con que el deporte sea "una fuerza que una al mundo entero en competición pacífica", tal y como reza el acuerdo, una enmienda a una moción socialista presentada en pleno por los grupos Coalición Canaria y Partido Popular.

El acuerdo se sustenta en que, tal y como ha expresado el COI, las diferencias entre naciones "deben resolverse mediante el diálogo". Así, la interrupción de competiciones en todo el mundo, la restricción de acceso de atletas, el acoso a los deportistas y el boicot o cancelación de competiciones debido a tensiones políticas "no es el camino de resolución de conflictos".

"Estas acciones privan a los atletas y deportistas de su derecho a competir pacíficamente e impiden que se muestre el poder del deporte", puntualizan los grupos firmantes.

DEBATE EN PLENO: MOCIÓN SOCIALISTA

La enmienda a la moción ha sido aprobada con 17 votos a favor (CC y PP) y nueve en contra (PSOE) en el pleno de este viernes, que ha contado con la ausencia de los dos consejeros de Vox. La moción original, socialista, ha sido rechazada por la mayoría del pleno y, específicamente, solicitaba el rechazo a la participación de equipos, deportistas o artistas que representen al Estado de Israel, en competiciones deportivas o eventos culturales que se celebren en Tenerife.

El consejero socialista Nauzet Gugliotta ha lamentado que el Cabildo no haya dado un paso al frente con la iniciativa del PSOE, ya que la institución, en el marco de sus competencias y posibilidades, podría mostrar su protesta ante lo que ocurre en la franja de Gaza: "Precisamente, no patrocinar ni poner recursos en eventos, ni alojar eventos en la isla, como ha hecho Gran Canaria, en la que participa el Estado de Israel, a través de sus deportistas o artistas", ha dicho.

"¿Es tan difícil entender esto? La isla de Gran Canaria ya lo ha hecho, ¿por qué aquí no se hace?", ha aseverado Gugliotta.

Sin embargo, CC, a través del consejero Dámaso Arteaga, si bien ha condenado la situación internacional y el conflicto, ha trasladado que el Cabildo tiene una posición clara de "apoyo y respaldo institucional" al deporte, por lo que no se pueden "apoyar iniciativas que pongan en riesgo la participación y financiación de los clubes en competiciones europeas", ha señalado.

EL COI

Sobre el no patrocinazgo de eventos deportivos o culturales con presencia de participantes israelíes, el consejero nacionalista ha advertido que ha sido en otras ocasiones el Comité Olímpico Internacional el que ha vetado la participación de determinado países. Por ello, ha continuado Arteaga, en este caso, "en Israel, según el COI, no se dan esas circunstancias".

"Lo que tenemos que hacer es respetar las decisiones del Comité Olímpico Internacional y los planteamientos de la Unión Europea y de aquellas instituciones que velan por el correcto desarrollo de las competiciones internacionales".

Por su parte, Manuel Fernández, ha afeado al PSOE que se "empeñe" en meter, en medio del debate político generado por la situación, a los deportistas, y ha acusado a la formación de desviar la atención de lo que pasa en la política interna del país. "¿Por qué patrocinaron (en referencia al Ejecutivo estatal socialista) con 3 millones de euros la Vuelta Ciclista a España sabiendo que habían equipos israelitas? ¿Por qué lo hicieron?", se ha preguntado el consejero.