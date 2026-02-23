Tenerife vive su quinto enjambre sísmico y acumula más de 6.000 eventos, sin probabilidad erupción a corto plazo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las isla de Tenerife vive su quinto enjambre sísmico en menos de tres semanas con algo más de 1.000 eventos híbridos, que superan los 6.000 desde que reinició la actividad volcánica al oeste de Las Cañadas del Teide hace algo menos de tres semanas, a profundidades de entre 8 y 10 kilómetros aproximadamente.

Así lo ha expuesto a los medios de comunicación el director del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Itahiza Domínguez, a la salida de una reunión con el Cabildo de Tenerife y los 31 ayuntamientos de la isla, subrayando que se mantiene la misma situación de baja probabilidad de una erupción volcánica a corto o medio plazo.

Ha aclarado que los 'enjambres' están formados por eventos "muy pequeños", casi "imperceptibles" por los sensores, ya no por la población, y este último debe rondar el millar aunque "seguramente haya más porque se agolpan unos a otros y es muy difícil de contarlos".

(Habrá ampliación)