Tenerife volverá a analizar su respuesta frente a emergencias volcánicas el 22 de octubre en Guía de Isora - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Guía de Isora han presentado hoy miércoles, 7 de octubre, las acciones de formación, información y preparación previstas durante el mes de octubre con motivo del simulacro volcánico que se desarrollará el próximo 22 de octubre en el municipio, y en cuyo marco el Ayuntamiento tinerfeño ha activado su Plan de Emergencias Municipal (PEMU), un instrumento destinado a organizar la respuesta municipal ante una situación de emergencia, establecer los procedimientos de actuación y coordinar los medios y recursos disponibles.

La planificación de este ejercicio de preparación ante una emergencia volcánica denominado VOLCANEX Tenerife 2026, ya ha dado comienzo y con él se podrá poner a prueba la coordinación entre las diferentes administraciones, así como a servicios de seguridad, sanitarios, emergencias y protección civil implicados en situaciones de riesgo para la población, según ha informado el Cabildo en una nota.

En este sentido, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, ha recordado que la preparación es una de las herramientas fundamentales para mejorar nuestra capacidad de respuesta ante una emergencia.

"Este simulacro nos permitirá comprobar cómo funcionan los procedimientos sobre el terreno, detectar posibles aspectos de mejora y reforzar la coordinación entre todas las administraciones y servicios que intervienen", ha añadido Martín, que ha recalcado que "no se trata únicamente de poner a prueba a los servicios de emergencia, sino de que la ciudadanía conozca los riesgos, sepa cómo actuar y forme parte también de esta preparación".

Por su parte, la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que la prevención y la autoprotección son "pilares fundamentales" de la política insular de emergencias. "Queremos que la población tenga información, conozca los procedimientos y pueda actuar con seguridad ante una eventual emergencia volcánica", ha señalado.

Ha recordado que este es el segundo ejercicio de estas características que impulsa el Cabildo, después del realizado en Garachico en 2025. "La experiencia adquirida entonces nos permite seguir mejorando y avanzar en una planificación cada vez más coordinada y eficaz", ha aseverado Pérez.

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, ha puesto el acento en la importancia de integrar la movilidad dentro de la planificación de una emergencia. "Ante una situación de estas características es fundamental tener previstos los desplazamientos, los itinerarios y la coordinación de los diferentes servicios de transporte. El objetivo es que, llegado el caso, podamos garantizar una movilidad ordenada y segura de la población y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia en la isla", ha señalado.

SOBRE EL SIMULACRO

VOLCANEX Tenerife 2026 será el segundo ejercicio de estas características organizado por el Cabildo de Tenerife en colaboración con el resto de administraciones, después del simulacro desarrollado en Garachico en el año 2025. La experiencia de Garachico constituye un antecedente para el ejercicio de Guía de Isora y permite continuar avanzando en la preparación de los dispositivos de emergencia, la coordinación interadministrativa y la participación de la ciudadanía.

El simulacro del próximo 22 de octubre se desarrollará en un escenario de emergencia volcánica que permitirá poner en práctica los procedimientos previstos y comprobar la capacidad de respuesta de los diferentes organismos y servicios participantes.

Durante este simulacro, en los días previos al 22 de octubre, se desarrollará en Guía de Isora un amplio programa de actividades de información, formación y preparación ante emergencias, dirigido tanto a la ciudadanía como a los servicios municipales, la comunidad educativa, el voluntariado y el resto de agentes que participarán en el ejercicio.

El objetivo es reforzar la cultura de prevención y autoprotección y mejorar el conocimiento de los procedimientos previstos en el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) a través de una decena de actividades y acciones formativas pensadas para este ejercicio.

ACCIONES PREVISTAS

Entre las acciones previstas figura un programa de formación en emergencias dirigido a las familias e impartido por Cruz Roja, que recorrerá las diferentes localidades del municipio. Las sesiones abordarán cuestiones como la elaboración de planes de autoprotección familiar, de vivienda y entorno; la preparación de la documentación y la mochila de emergencia; la identificación de los canales oficiales de información para evitar la difusión de bulos; y el conocimiento de los puntos de encuentro y evacuación establecidos en cada zona.

La programación también incluye actividades específicas para los centros educativos del municipio, donde el alumnado de colegios e institutos recibirá formación en primeros auxilios y actuación ante emergencias. Además, la Universidad de La Laguna impartirá formación especializada a personal técnico municipal, voluntariado de Protección Civil y responsables públicos para reforzar la toma de decisiones y la aplicación de los procedimientos contemplados en el PEMU.

La divulgación científica ocupará igualmente un espacio destacado dentro del programa. El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) participará en los trabajos del comité científico asociado al simulacro y desarrollará diversas actividades abiertas al público, entre ellas la exposición Canarias, soy volcán: Salitre y Lava, prevista entre el 19 y el 22 de octubre, destinada a divulgar el patrimonio volcánico de Canarias y sensibilizar a la población sobre la convivencia con este fenómeno natural.

Asimismo, se celebrará el programa educativo Canarias, una ventana volcánica, los días 19 y 21 de octubre, con el propósito de acercar el conocimiento científico sobre el fenómeno volcánico a la ciudadanía y fomentar la cultura de prevención, preparación y autoprotección. La programación se completará con el ciclo Volcanes de Película, que incluirá la proyección de documentales y actividades de divulgación científica y sensibilización ciudadana.

Entre las iniciativas previstas destaca también la presentación del proyecto RESECAN, Red Sísmica Escolar de Canarias, que tendrá lugar el 20 de octubre en el IES Manuel Martín González de Guía de Isora y en el IES Serafín Pardo de Santiago del Teide. El proyecto busca acercar la vigilancia sísmica y el conocimiento del fenómeno volcánico al ámbito educativo, promoviendo la participación activa de la comunidad escolar y fortaleciendo la cultura científica de prevención.

Paralelamente, entre el 5 y el 21 de octubre estará disponible la encuesta online VIVOLCÁN: Viviendo con el riesgo volcánico, una iniciativa que permitirá conocer la percepción del riesgo, el nivel de conocimiento y el grado de preparación de la población residente en Guía de Isora, Santiago del Teide, El Tanque, Garachico e Icod de los Vinos.

El programa incluirá además una jornada específica sobre documentación preventiva y cobertura de seguros, en la que participarán representantes del Catastro, el Notariado, el Registro de la Propiedad, el Consorcio de Compensación de Seguros y administradores de fincas, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la protección documental y patrimonial ante situaciones de emergencia.

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Guía de Isora animan a la población a participar en las actividades programadas durante las próximas semanas y a seguir las indicaciones que se faciliten con motivo del ejercicio. La prevención, la formación y la coordinación, recuerdan, son elementos "esenciales" para mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia y reducir sus posibles consecuencias.