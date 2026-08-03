Los termómetros se sitúan en 35,8ºC en algunos puntos de Canarias durante la madrugada de este lunes

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los termómetros han alcanzado los 35,8ºC en algunos puntos de Canarias durante la madrugada de este lunes, día en el que el archipiélago continúa en alerta por altas temperaturas y, en el caso concreto de Gran Canaria, se encuentra en alerta máxima.

En concreto, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press, las temperaturas máximas registradas durante la madrugada de este 3 de agosto han alcanzado los 35,8ºC en Agüimes (Gran Canaria) a las 00.00 horas, y tras el municipio grancanaria se ha situado Pájara (Fuerteventura) como el segundo lugar con mayor temperatura del archipiélago durante la noche, al situarse en los 34,8ºC a las 00.00 horas.

Tras estos municipios se sitúa los grancanarios de La Aldea de San Nicolás, que en la zona de Tasarte ha registrado los 34,4ºC a las 00.40 horas; y San Bartolomé de Tirajana que en Lomo Pedro Alfonso el termómetro se situaba en 34ºC a las 00.30 horas, mientras que a esa misma hora en la zona de Las Tirajanas se alcanzaba los 33,4ºC.

En cuanto a las mínimas, se han situado por debajo de los 20ºC en Teror (Gran Canaria), donde a las 06.50 horas el termómetro marcaba 17,7ºC, y en Izaña, en la isla de Tenerife, se ha registrado los 19,9ºC a las 07.50 horas.

Sin embargo, el Roque de Los Muchachos, en La Palma, registraba 20,6ºC a las 06.00 horas, mientras que Tías, en Lanzarote, fijaba una mínima de 20,6ºC a las 06.10 horas. Asimismo el termómetro situaba la mínima en Arucas (Gran Canaria) en 20,8ºC a las 06.40 horas.