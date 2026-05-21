El testimonio de como un médico se enfrenta a su enfermedad, protagonista del Congreso de Enfermería en Neurociencias

Gustavo Muratore, reconocido especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El testimonio de como un médico diagnosticado de cáncer se enfrenta a su enfermedad ha sido este jueves uno de los protagonistas principales del 48º Congreso Nacional de Enfermería en Neurociencias que tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, durante la mesa 'La Experiencia de los cuidados en el paciente neurológico y neuro quirúrgicos: Humanizar desde los cuidados', el especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Gustavo Muratore, compartió el proceso personal por que atraviesa.

"Fue un shock que te deja atontado. Me vi como Mike Tyson en la lona", comentó el cirujano, quien no es fumador y destaca por ser un deportista de alto rendimiento, al describir la brusquedad de un proceso que se resolvió en apenas 24 horas.

Muratore señaló además que la medicina integrativa le ha dado "más herramientas para pelear". "Quería sumar, no descartar nada", incidió para destacar la importancia de la colaboración entre su oncólogo y los especialistas en medicina integrativa.

Por su parte, el 48º Congreso Nacional de Enfermería en Neurociencias, que se celebra hasta este viernes, 22 de mayo, congrega a más de un centenar de profesionales sanitarios de toda España, se presenta como una plataforma crítica para definir el futuro de la profesión bajo el lema: 'Liderando Cuidados Humanizados: IA al servicio de la Excelencia'.