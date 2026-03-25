'Therese' Deja Casi 600 Incidencias Y Sin Luz A Unas 2.500 Personas Al Norte De Tenerife La Pasada Madrugada - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha actualizado este miércoles la situación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN), rebajando el nivel de emergencia a situación de alerta (nivel 1), tras la mejora de las condiciones meteorológicas que habían motivado su activación.

La decisión se adopta una vez finalizados los episodios más adversos asociados a la borrasca que ha afectado a las islas en los últimos días, y tras la actualización realizada por el Gobierno de Canarias en el marco del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo de Inundaciones (PEINCA), según informa la institución en una nota.

El conjunto del norte de la isla, el más afectado por la borrasca 'Therese' en las últimas horas, registró la pasada madrugada casi 600 incidencias, con especial afección en municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacoronte y La Matanza.

Además, entre las principales consecuencias destacan cortes de suministro eléctrico que han afectado a unas 2.500 personas, así como inundaciones localizadas en distintos puntos.

Las intensas incidencias registradas en la red viaria insular han obligado a actuar en varios puntos de Tenerife. La TF-12 permanece cerrada mientras se trabaja en la retirada de una piedra de gran tamaño. En paralelo, la TF-13, a la altura de Bajamar, ha podido reabrirse tras un desprendimiento. En la TF-5 (PK 16) se procederá al corte de un carril para retirar ramas, y en la TF-21, en las zonas de Cañeño y Barroso, los operarios continúan trabajando para despejar la vía de piedras y barro y permitir su apertura con seguridad.

Por su parte, la TF-312 en Puerto de la Cruz ya ha sido limpiada tras la inundación de un tramo durante la noche, al igual que las carreteras TF-344, TF-436 y TF-24, donde los desprendimientos registrados han sido ya resueltos.

El Jefe de Servicio de Protección Civil de Tenerife, Néstor Padrón, ha explicado que aunque se reduce el nivel de emergencia, se mantienen medidas preventivas y dispositivos activos para actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

Por otra parte, la situación meteorológica también ha dejado una fuerte nevada en el Parque Nacional del Teide, complicando aún más la movilidad y obligando a extremar las precauciones en la zona.

MEDIDAS VIGENTES

A pesar de la bajada a nivel 1, el Cabildo mantiene una serie de restricciones y medidas preventivas para garantizar la seguridad:

-Cierre de la carretera TF-445 de acceso a Punta de Teno.

-Cierre de accesos al Teide (TF-21, TF-24 y TF-38).

-Prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, zonas recreativas y espacios naturales protegidos, especialmente en medianías y cumbres.

Asimismo, se mantienen alertados todos los medios y recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios, ante la posibilidad de nuevas incidencias.

RECOMENDACIONES

El Cabildo de Tenerife ha insistido a la población en la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección, evitando desplazamientos innecesarios y extremando la precaución en carreteras, especialmente en zonas de barrancos y áreas costeras.

Se pide atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, y también se recomienda a los municipios reforzar la vigilancia en zonas inundables, revisar infraestructuras y asegurar elementos susceptibles de ser desplazados por viento o lluvia.

El Cabildo, por su parte, mantendrá alertados todos los recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios, para intervenir de forma inmediata si la situación lo requiere.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.