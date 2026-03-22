'Therese' deja cortes puntuales de luz en Tenerife y acumulados de lluvia de hasta 276 l/m2 la pasada madrugada

El Parque Nacional del Teide visiblemente nevado tras el paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tenerife registró la pasada madrugada cortes de luz y caída de suministros en algunas zonas del suroeste y noroeste de la isla, afectando a una treintena de personas y a alumbrado público, como consecuencia de la borrasca 'Therese', que dejó destacadas acumulaciones de agua, como los 276 l/m2 en la estación meteorológica de Cruz de Tea, en el municipio de Granadilla.

Además, las zonas costeras de El Médano (Granadilla), el Puertito de Adeje y Guía de Isora volvieron a verse afectadas por el oleaje que llegaba con 'Therese', y estuvieron afectadas directamente por la subida del mar.

Las intensas lluvias de la borrasca 'Therese' continuaron hasta la madrugada de este domingo, pudiéndose registrar acumulaciones de agua destacas en las estaciones meteorológicas de Cruz de Tea, en Granadilla (276 litros/m2), Vilaflor (212 litros/m2), Vilaflor - Trevejos (180 litros/m2), y Santiago del Teide (153 litros m2).

MEDIDAS PREVENTIVAS

Respecto a los albergues habilitados para personas con necesidad de algún recurso alojativo durante la borrasca --en Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife--, se ha dado cobijo a unas 80 personas en las últimas horas.

A pesar de la rebaja a situación de prealerta del Plan Insular de Emergencias, a partir de este domingo y ante la mejora de las previsiones, continúan las restricciones en la isla. Así, permanecen cerrados todos los accesos al Teide, principalmente por presencia de placas de hielo y nieve en la calzada. Además se han registrado desprendimientos en la cara sur del Parque Nacional.

También continúa cerrada la carretera TF-445 que da acceso a Teno, así como un carril de la Avenida Costa Caricia en Bocacangrejo, en el municipio de El Rosario.