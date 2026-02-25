Tierra Bonita exige "transparencia" ante el riesgo volcánico en Tenerife para no repetir los "errores" de La Palma

Tierra Bonita pide "transparencia" ante el riesgo volcánico en Tenerife para no repetir los "errores" de La Palma - ASOCIACIÓN TIERRA BONITA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Tierra Bonita ha llamado este miércoles a la población de Tenerife a exigir a sus gobernantes "transparencia" sobre el riesgo de una erupción volcánica para evitar "repetir" los "graves errores" de gestión de la emergencia del Tajogaite, en La Palma, como la "falta" de información, el mantenimiento de un nivel de alerta "incoherente" con los peligros reales y el inicio del proceso eruptivo "sin evacuar" antes a la población.

En un comunicado, el colectivo, del que forman parte personas afectadas por la erupción en el Valle de Aridane, advierte que la actuación de las administraciones públicas e instituciones científicas en Tenerife "sigue evidenciando" que "no se han aprendido plenamente las lecciones que dejó la catástrofe palmera".

Tierra Bonita sostiene, asimismo, que "no basta con lanzar un mensaje de serenidad" desde el Cabildo de Tenerife , mientras que consideran "insuficientes" las medidas anunciadas de un simulacro de emergencia dentro de ocho meses, limitado además a los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide, así como tramitar "sin carácter urgente" la actualización de los planes de emergencia municipales.

A juicio de la Asociación, la situación de reactivación sísmica bajo Las Cañadas del Teide, el aumento de las emisiones de gases y la ligera deformación del terreno deberían ser "indicadores suficientes" para que se tome la la decisión de informar, en las próximas semanas, a toda la población de la isla de Tenerifesobre qué hacer en caso de una erupción volcánica, cómo protegerse y en qué consistiría el protocolo de protección civil.

"(Estas anomalías en la actividad volcánica) deberían servir para comenzar a plantearse la activación del semáforo amarillo, primer nivel de alerta volcánica", ha señalado Tierra Bonita expone que, en La Palma, "cuatro años después de apagado el volcán, sigue en semáforo amarillo, sin razones objetivas que lo avalen".

Para el colectivo, "prevenir no es alarmar", ya que "lo alarmante es que se llegue a una emergencia volcánica sin que la población esté realmente concienciada y preparada".

FALTA DE TRANSPARENCIA

En este contexto, Tierra Bonita ha denunciado"falta de transparencia" del Cabildo y de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ante la solicitud de información que presentó en octubre pasado, en relación con las conclusiones del simulacro de emergencia volcánica celebrado en Garachico. "Seis meses después, no se ha recibido respuesta, lo que induce a pensar que fue un simulacro de circo y pandereta", ha añadido.

También advierte el colectivo de la "insuficiente" transparencia de la información científica en Tenerife.

En el caso del Instituto Geográfico Nacional (IGN), responsable de la vigilancia oficial del riesgo volcánico en España, "no ofrece a la ciudadanía acceso abierto" a las series completas de deformación GNSS, a los datos multiparamétricos históricos, a los registros continuos de emisiones difusas de CO2 ni a la información de la totalidad de las más de cien estaciones sísmicas, sino "solo de una parte", denuncia la organización social.

Tampoco el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) daría acceso público a los registros de su Red Sísmica Canaria, según defiende Tierra Bonita, que suma a todo ello la "percepción social" de tensiones institucionales entre el INVOLCAN y el IGN, lo que proyectaría "una mala imagen" de falta de coordinación.

"Canarias no puede aspirar a ser una referencia internacional en vigilancia volcánica mientras mantenga una cultura de acceso limitado a los datos primarios, de modo que la ciudadanía se limita a recibir conclusiones sin poder acceder a la información que las fundamenta", agrega el colectivo social.

PLANES DE EMERGENCIA "NO ACTUALIZADOS"

En cuanto a la planificación de emergencias, Tierra Bonita señala que en Tenerife, a diferencia de lo que ocurrió en La Palma en el momento de la erupción, está aprobado y vigente el Plan Insular de Actuación frente al Riesgo Volcánico (PAIV), pero lamenta que su conocimiento no se haya fomentado aún entre la población.

De este modo, mientras el Cabildo de Tenerife ha anunciado la actualización de los planes de emergencia municipales (PEMU) en los municipios con riesgo volcánico, Tierra Bonita se pregunta si existe un calendario obligatorio para culminar este proceso, qué mecanismos de supervisión ejerce el Gobierno regional para garantizar su cumplimiento y por qué el Archipiélago no dispone de un portal integrado de datos volcánicos abiertos.

Recuerda Tierra Bonita que cuando se produjo la erupción de 2021 ni El Paso ni Tazacorte contaban con un PEMU operativo, mientras que Los Llanos de Aridane mantenía un plan de 2012 no adaptado a la realidad del momento.

A juicio del colectivo, estos planes son "vitales" para la operatividad y la seguridad jurídica de la gestión de emergencias, ya que determinan quién evacúa, cómo se realiza la evacuación, qué población es vulnerable, qué infraestructuras deben priorizarse y qué competencias corresponden a cada autoridad.

"La población de Tenerife debe evitar que se repitan los clamorosos errores de gestión sufridos en La Palma, origen de una profunda desconfianza social hacia científicos y responsables políticos ante el riesgo volcánico. La confianza no se impone por decreto, sino que se gana demostrando transparencia y previsión", advierte.