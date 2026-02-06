Tierra Bonita lleva a la Fiscalía el "agujero negro" de la carretera entre La Laguna y Las Norias (La Palma)

Vista aérea de la carretera que une La Laguna y Las Norias, en La Palma - TIERRA BONITA

SANTA CRUZ DE LA PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Tierra Bonita ha anunciado este viernes que pondrá en conocimiento de la Fiscalía Provincial las obras de la carreteras que conecta los núcleos de La Laguna y Las Norias, en la isla de La Palma, que considera un "agujero negro", al pasar el presupuesto de cuatro a 14 millones de euros.

Así, detalla en una nota, que el Cabildo palmero mantiene la carretera en un "limbo legal deliberado", negándose a firmar el acta de recepción de esta obra, llevada a cabo sobre las coladas de lava, una "maniobra burocrática" que tiene una consecuencia "directa y devastadora" para los vecinos, el bloqueo del pago de las expropiaciones, pese a que el precio del suelo (44,06 euros por metro cuadrado) está fijado desde octubre de 2024.

El Cabildo, subraya, "no ha dado explicaciones sobre los motivos del trazado elegido, que favorece determinados intereses privados, ni sobre el misterio del encarecimiento de su coste", por lo que esperan que la Fiscalíe investigue los indicios de presuntas irregularidades.

Tierra Bonita denuncia que hay una "disparidad alarmante" en las cifras pues mientras que los documentos de adjudicación iniciales --publicados con tres años de retraso, en junio de 2025-- reflejan presupuestos base de unos 4 millones de euros, el "coste real" ejecutado de la vía supera los 14 millones y no descarta que sea "aún mucho mayor".

"El decreto de emergencia volcánica de 1 de abril de 2022 se ha utilizado como un cheque en blanco y se ha multiplicado el coste por tres o mucho más sin licitación pública, sin proyecto previo y sin transparencia, sin que a día de hoy nadie del gobierno insular, ni del anterior ni del actual mandato, haya explicado dónde están las certificaciones de obra que justifiquen ese desvío", expone Tierra Bonita.

La asociación no duda de que conectar el norte y el sur el Valle de Aridane, tras quedar desconectado por la erupción de 2021, era "urgente", y por eso la reconstrucción de la LP-213 se ejecutó como obra de emergencia.

Sin embargo, apunta, pone el foco en que la 'Carretera de la Costa' (promovida por el Estado) se terminó primero y ha sido un proyecto con todo el rigor normativo y una ejecución técnica "impecable".

Por el contrario, el nuevo trazado de la LP-213 "no ha hecho sino mostrarse como una chapuza, con numerosos fallos técnicos, sin olvidar el absurdo argumento del uso del mortero romano".

A Tierra Bonita le sorprende que se haya convocado un concurso participativo para el diseño de las cuatro rotondas de la LP-213.

"Realmente, habría que preguntarse por qué se realizaron las rotondas de El Corujo-El Atajo y Callejón de Morera, pues se ha optado por el interés privado antes que por la emergencia de la obra", reflexiona la asociación.

Por ello llega a la conclusión de que "este proceso participativo, amparándose todavía en la emergencia de 2021, es una cortina de humo y acentúa la gravedad del absoluto hermetismo del Cabildo de La Palma con este obra".

PRESUNTAS "IRREGULARIDADES GRAVES"

Tierra Bonita alerta de presuntas "irregularidades graves" en estas nuevas actuaciones.

En primer lugar, por ejemplo, "una prolongada y eterna emergencia", ya que el diseño de las rotondas más de cuatro años después de apagado el volcán se presenta como la "excusa perfecta" para el Cabildo de por qué no ha ejecutado el acta de recepción de la LP-213, que la obra "no se ha terminado".

En segundo lugar, insiste, "existen sospechas de presunto tráfico de influencias" ya que dos de las rotondas proyectadas (zona Montaña de Todoque-El Corujo-Arajo y Camino Morera) "no conectan" con ninguna vía pública consolidada, sino que "darían acceso directo a terrenos donde actualmente operan industrias privadas de machaqueo de áridos y hormigón, de manera presuntamente ilegal, y a terrenos sobre coladas que pueden ser objeto de especulación".

En tercer lugar, sostiene que existen indicios de "un pelotazo sobre las coladas" en los terrenos que se revalorizarán con estos accesos construidos con dinero público, y, de hecho, "algunos ya han sido adquiridos recientemente por sociedades mercantiles a precios irrisorios".

Ante esta "opacidad" del Cabildo, que sigue sin entregar el expediente completo de la obra ni el 'Libro de Órdenes', la asociación interpondrá denuncia ante la Fiscalía y exige la recepción" inmediata" de la obra de la carretera, que ya está en uso,, el pago de los justiprecios con los intereses de demora acumulados así como la paralización del expediente sobre el embellecimiento de las rotondas.

Incluso sopesa solicitar que se supriman las de El Atajo y Camino Morera.