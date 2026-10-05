Titsa supera los dos millones de viajes al año tras aumentar más de 234.000 desde 2023

Presentación del balance de actividad de Titsa en los primeros tres años de mandato - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aumentado de forma significativa la oferta de transporte público en la isla hasta alcanzar, por primera vez en la historia de Titsa, más de dos millones de viajes al año, lo que supone ofrecer anualmente 234.426 operaciones más que en 2023.

Así lo ha expuesto la presidenta insular, Rosa Dávila, en una rueda de prensa en la que ha explicado el trabajo que se está realizando para extender la red de guaguas de la isla y ampliar el número de frecuencias.

En el acto han participado, además, la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, y la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla.

"Con la ampliación del servicio, hoy las guaguas de Tenerife realizan una media de 5.400 viajes diarios, 640 más que en 2023. Este refuerzo fue un desafío que asumimos desde el primer momento para responder al aumento de la demanda generado por la gratuidad, una medida que hemos defendido desde el Cabildo porque es fundamental para impulsar el transporte público y aliviar nuestras carreteras", explicó Dávila.

La presidenta remarcó que se ha pasado de 1,7 millones de viajes anuales a superar, por primera vez, los dos millones.

"Y la demanda no ha dejado de crecer: cerramos 2025 con 87 millones de viajeros, un 81% más que en 2022, por encima del crecimiento registrado por compañías como la EMT de Madrid (+37) o la EMT de Valencia (+54%)", comentó.

MÁS FRECUENCIAS EN TODA LA ISLA

Del incremento total de 234.426 frecuencias, el 83% corresponde a los servicios interurbanos (+195.235) mientras que el 17% se adscribe al urbano (+39.191).

En la red interurbana, el aumento de las operaciones se distribuye de forma equitativa en las líneas troncales, que realizan viajes de largo recorrido y ofrecen cobertura insular, y en las comarcales, que prestan servicio en los grandes núcleos poblacionales.

Igualmente destaca el refuerzo en zonas de medianías o más aisladas, recoge una nota de la corporación.

"El refuerzo del servicio no se ha concentrado únicamente en las líneas de mayor demanda o en el área metropolitana. También hemos ampliado el servicio en medianías y núcleos más dispersos, porque queremos que el transporte público llegue cada vez a más lugares y que sea una alternativa real de movilidad en toda la isla", apuntó Dávila.

En este tipo de rutas por núcleos más dispersos, la oferta se ha incrementado con 44.752 viajes más al año frente a 2023.

Destacan, entre otras, la línea 467 (Las Galletas, Guaza, Los Cristianos y La Caleta), que ha sumado 6.475 viajes más al año, lo que se traduce en una media de 18 viajes más al día o la 355, (Buenavista, Masca y Santiago del Teide), donde se han incrementado las operaciones para atender una demanda vecinal.

Esta línea realiza 2.502 viajes más al año, esto es, siete salidas más al día.

También se encuentra, dentro de este grupo, la 380 (La Corujera - Los Realejos), con cuatro viajes más al día y un aumento de 1.404 viajes al año.

En lo que respecta a las líneas troncales, es decir, aquellas de largo recorrido y que transitan principalmente por las autopistas, se ofrecen al año 65.207 viajes más que en 2023.

Sobresale el refuerzo de la línea 108 (Icod, Los Realejos, La Orotava y Santa Cruz), que ha pasado a efectuar 8.078 viajes más al año, lo que supone 22 frecuencias más al día.

También crece de forma significativa la línea 100, que conecta Puerto de la Cruz con la capital, y que ha sumado 7.788 viajes más. es decir, 21 frecuencias nuevas, o la 114 (Santa Cruz, San Isidro), que se creó para ofrecer un mejor servicio a los vecinos del sur, con 11.538 viajes nuevos al año; y la 112 (Los Cristianos, Santa Cruz), que opera como complemento de la 110 y la 111 y se ha reforzado con 16.688 trayectos nuevos.

La consejera Eulalia García explicó que el crecimiento de las frecuencias responde a una planificación continua de la red.

"Analizamos dónde aumenta la demanda, dónde necesitamos más capacidad y dónde existen necesidades de conexión para redistribuir los recursos y reforzar el servicio", señaló.

García indicó que "no se trata solo de incrementar el número de viajes, sino de que ese esfuerzo se traduzca en un mejor servicio para los usuarios", y añadió que "Titsa tiene que ser una red viva, capaz de adaptarse a los cambios en los desplazamientos por motivos laborales, educativos o sanitarios y a las necesidades específicas de cada zona de la isla". "Hoy recorremos más kilómetros que nunca, superamos los 40 millones al año y seguimos creciendo", agregó.

La mejora de la red también alcanza las conexiones con los aeropuertos, que suman 23.324 viajes más al año.

Concretamente destaca la línea 10, entre Santa Cruz, San Isidro y Tenerife Sur, con 16.076 viajes adicionales, y la línea 20, que conecta Santa Cruz y La Laguna con Tenerife Norte, con 4.916 más.

NUEVAS LÍNEAS

Además de aumentar las frecuencias, se ha ampliado el número de rutas hasta alcanzar un total de 189 líneas en servicio.

En concreto, en estos últimos tres años se han creado ocho líneas nuevas, distribuidas por toda la isla.

Entre las nuevas rutas se encuentran la 128 (Santa Cruz, Arafo y Güímar); la 114 (Santa Cruz - San Isidro); la 385 (Puerto de la Cruz), o la más reciente, la 464, (Icod de los Vinos - Costa Adeje), que atiende esencialmente a usuarios del norte de la isla que se desplazan cada día a trabajar al sur.

"A estas conexiones se suman las cuatro lanzaderas universitarias que creamos al llegar al Gobierno para mejorar la conexión entre el norte y el sur de la isla con el Campus Guajara, con el objetivo de favorecer el uso del transporte público entre la comunidad universitaria y aliviar el tráfico en la TF-1 y la TF-5", detalló Dávila.

Además, resaltó la presidenta, este año se pondrá en marcha una nueva guagua lanzadera para acceder al Parque Rural de Anaga, que deberán utilizar quienes deseen visitar los senderos de Cruz del Carmen.

MÁS GUAGUAS Y CONDUCTORES

El aumento de las operaciones ha ido acompañado de un refuerzo de los medios materiales y humanos de Titsa.

Desde 2023, el Cabildo ha impulsado la incorporación de 388 nuevas guaguas, con una inversión superior a los 145 millones de euros, incluyendo las primeras unidades de dos pisos destinadas a incrementar la capacidad en los principales corredores de la TF-1 y la TF-5.

Asimismo, el crecimiento de las operaciones de la compañía ha supuesto una importante creación de empleo y un aumento de la plantilla total de Titsa del 21% en solo tres años, pasando de 1.820 a 2.196 trabajadores.

La compañía de transporte público cuenta actualmente con 331 conductores más y 57 mecánicos más.

La consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla, apuntó que "detrás de cada viaje hay un extraordinario equipo de profesionales" y avanzó que se está "finalizando un proceso de contratación para ampliar el número de conductores en lo que queda de este año y durante 2027".

En el ámbito medioambiental, la modernización de la flota ha mejorado significativamente la eficiencia ambiental de Titsa.

El número de vehículos diésel ha descendido un 36%, mientras que los híbridos han pasado de representar el 5% al 44% de la flota.

Esta transformación ha supuesto, además, un descenso del 15% de las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido y ha evitado la emisión a la atmósfera de aproximadamente 8.661 toneladas de dióxido de carbono respecto a los niveles de 2022.