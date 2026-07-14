'TLP Tenerife' abre sus puertas en su vigésimo aniversario como punto de encuentro juvenil y tecnológico

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la apertura de puertas de 'TLP Tenerife' - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife ha abierto sus puertas este martes para acoger la inauguración de TLP Tenerife con la zona LAN Party de 24 horas con capacidad para 1.200 personas, lejos de los 300 asistentes con los que nació en el pabellón de El Rosario.

Al acto asistieron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez; el consejero del área de Industria, Manuel Fernández; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa y el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

Dávila subrayó que el talento de la juventud "no tiene límites cuando encuentra oportunidades para desarrollarse" y "lo que empezó como una pequeña LAN Party es hoy un referente nacional del entretenimiento digital y un espacio donde miles de jóvenes comparten su pasión, aprenden, crean y también descubren nuevas oportunidades profesionales".

Desde el Cabildo, dijo, "queremos seguir apoyando iniciativas como esta, porque creemos en una Tenerife que apuesta por la innovación, la creatividad y el talento como motores de futuro".

Por su parte, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, aseguró que 'TLP Tenerife' "es mucho más que un gran evento de entretenimiento digital, es un espacio donde miles de jóvenes descubren nuevas vocaciones, desarrollan habilidades y entran en contacto con sectores que hoy ofrecen enormes oportunidades de empleo y emprendimiento".

Aquí, prosiguió, "se demuestra que la creatividad, la tecnología y la innovación pueden convertirse en una profesión".

"Desde el Cabildo seguimos apostando por crear un ecosistema que permita formar, retener y atraer talento. Queremos que los jóvenes de Tenerife sepan que pueden desarrollar su carrera profesional aquí, en una isla que cada vez cuenta con una industria tecnológica y audiovisual más fuerte y con eventos como TLP que conectan la formación, las empresas y el talento", señaló.

Por su parte, Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, ha resaltado la importancia de 'TLP Tenerife' como punto de cultura.

"Implica conexión, implica miradas al mundo que a veces no son las que esperamos y a veces son incómodas, pero sobre todo implica la imaginación, ese proceso que nos permite revisar el pasado, recrear en presente, pero sobre todo proveernos de imágenes de futuro para construirla o no construirla", apuntó.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, felicitó a los organizadores los 20 años de la TLP en Santa Cruz.

"La TLP de ha convertido en el evento más esperado para muchos jóvenes, una edición que será un éxito porque son miles de personas las que van a pasar por este Recinto Ferial", comentó.

El alcalde recordó que "en estos 20 años el camino no ha estado exento de dificultades, de obstáculos, pero el buen hacer de los impulsores y con el apoyo de instituciones como la del Ayuntamiento de Santa Cruz, han llegado hasta aquí como un evento referente en todo el territorio nacional".

En esta edición Santa Cruz volverá a estar presente en el Recinto Ferial a través del stand de 'Distrito Joven'.

"Gran parte del equipo que tenemos este año, hace como mucho diez años que entramos al evento y estamos intentando devolver todo lo bueno que nos ha dado", añadió Idaira Febles, directora de TLP Tenerife por parte de Nakatomi Corp.

LOS PRIMEROS EN "VOLVER A CASA"

Las puertas abrieron a las 12.00 horas tras la larga espera de colas y algunos, incluso, acamparon en la madrugada para poder ser de los primeros teleperos de la edición.

Para este miércoles está previsto que abra al público en general TLP Tenerife Summer-Con 2026 con un gran número de actividades y de personalidades invitadas enfocadas hacia distintos públicos.

De esta forma, en un mismo espacio convivirán videojuegos de última generación, como Valorant o Mario Kart World, y máquinas retro que devolverán el espíritu de los recreativos por un instante.

Una de las grandes eminencias del mundo del manga Yumiko Igarashi, creadora de Candy Candy, estará presente en el evento por medio de una entrevista sobre su trayectoria y diversas sesiones de firmas para sus fieles seguidores de todas las edades.

Como cabeza de cartel destaca Luzu, uno de los primeros y más grandes creadores de contenido del panorama español, capaz de reunir a distintas generaciones y junto a él, figuras como Agustin51, aXoZer o Mayichi representarán el éxito actual entre las nuevas generaciones.

El espíritu de 'TLP Innova', la parte más profesional del evento, tampoco se queda atrás, precisa el Cabildo en una nota.

El primer animador español en Walt Disney, Raúl García, impartirá una ponencia sobre la dirección de animación, narrativa visual y storyboard y junto a él estarán otras personalidades como Jordi Grangel, animador en películas como 'La Novia Cadáver', que compondrán una 'Jornada de Encuentros Creativos' en una era tan remarcable para la industria audiovisual en Canarias.