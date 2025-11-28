Torres acusa al Gobierno de Canarias de "incumplir" el plazo con las entregas de expedientes para el traslado de menores

El e Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha pedido este viernes al Gobierno canario agilidad en la entrega de expedientes para efectuar el traslado de más de 2.000 menores migrantes, ya que estos documentos debían de haber sido entregados a la delegación del Gobierno en Canarias a finales del mes de octubre, por lo que actualmente "incumplen" los plazos.

En declaraciones a los medios, y con motivo de la celebración de una Comisión Ejecutiva en Tenerife, Torres ha recordado que los menores migrantes bajo la contigencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla deberán estar "en el resto" del territorio español en marzo de 2026, y los gobiernos autónomos disponen de "cuatro meses" para realizar los respectivos expendientes, que debieron de ser entregados a las delegaciones de Gobierno a finales del mes de octubre.

"Nos han llegado unos centenares de expedientes de Canarias, pero estamos hablando de más de 2.000 menores, por tanto, ya se está incumpliendo un plazo. Asimismo, requerimos al Gobierno de Canarias que actúe y que envíe ya sus expedientes, porque en estos momentos el incumplimiento de esos plazos es su responsabilidad", ha dicho.