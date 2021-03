Torres asegura que el nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero no afectará al Pacto de las Flores

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que el nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía no afectará "en absoluto" al Pacto de las Flores, pues se trata de algo de una "absoluta irrelevancia" que "no afecta a al vida de la gente".

Así lo ha manifestado en una entrevista a 'El Día' y 'La Provincia', recogida por Europa Press', al ser preguntado por el rechazo mostrado por uno de sus socios de gobierno, Sí Podemos Canarias, a este nombramiento.

El presidente ha defendido que tiene una relación "muy cerrada de muchísimos años" con Blas Acosta y, con respecto a lo que ocurrió con el nombramiento del senador autonómico del PSOE, cree que hubo "demasiado debate público".

"Si eso es un error, lo asumiremos como tal", afirmó Ángel Víctor Torres, quien incidió en que la elección de Santiago Pérez -tras la renuncia del propio Acosta- se produjo "por una unanimidad aplastante".

Torres ha querido dejar claro que el nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero "no es para desbancar a una mujer" y recuerda que ha sido presidente del Cabildo de Fuerteventura "hasta el otro día", ha sido concejal y "lleva muchos años de gestión a sus espaldas".

Además, destaca que es una persona "que tiene conocimientos económicos en su formación, habla varios idiomas y tiene gran experiencia en gestión", de ahí que haya querido contar con él, "por su experiencia", para estar en el Gobierno de Canarias.

Sobre su situación procesal, Ángel Víctor Torres ve "curioso" que "se levante una polvareda" sobre este tema cuando ha sido presidente del Cabildo "hasta hace nada" y recuerda que se trata de procesos "que nacieron hace 10 años o más".

"No comprendo cómo una persona puede servir para ser presidente del Cabildo y no para ser miembro del Gobierno, y cumple escrupulosamente con el código ético del partido, y no es poner un hombre por una mujer", afirmó el presidente.

De hecho, apuntó que el Gobierno que preside "nace con más mujeres que hombres, es un gobierno paritario" y recalca que nadie le puede acusar de no defender el feminismo y la igualdad". Además, asegura que seguirá contando con la exviceconsejera, Almudena Estévez, si quiere.

Acerca del rechazo mostrado por Podemos, Torres hizo hincapié en que siempre ha respetado las decisiones de los partidos políticos: "Respetaré la decisión que tome Podemos (...) y las decisiones de las áreas de cada partido las toma cada partido".