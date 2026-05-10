Torres, a los críticos del fondeo del 'MV Hondius': "¿Qué ocurriría si dentro hubiera familiares nuestros?"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios para informar sobre el desembarco del crucero con hantavirus, en el puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Ca - Álex Rosa

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha preguntado a los críticos que se oponen al fondeo del crucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla (Tenerife) que "qué ocurriría" si dentro del crucero hubiera familiares suyos.

En unas declaraciones a Televisión Española recogidas por Europa Press, y al ser preguntado por la negativa del Gobierno de Canarias a autorizar el fondeo durante la pasada noche, ha abogado por "apartarse de la polémica" y seguir trabajando hasta que el barco zarpe.

"No me quiero centrar en la polémica porque tampoco es eso lo que en estos momentos tenemos que hacer. En ese crucero hay personas que lo que quieren es llegar a sus casas y a sus países", observó para destacar que han tenido que vivir una situación "muy complicada".

Por ello, ha solicitado "comprensión" a todos aquellos que "han hecho de esto una situación quizás mucho más allá de lo que era desde el punto de vista objetivo". "¿Qué ocurriría si en ese barco estuvieran seres que conocemos, familiares nuestros?", cuestionó.

Finalmente, dijo que la mayoría de los canarios saben que había que acoger el crucero "por humanidad", ya que es lo que todo el mundo querría que le hicieran en caso de verse en esa situación.

Por otro lado, Torres contactó ayer sábado con los presidentes autonómicos afectados: Rueda, Mañueco, Illa, Ayuso, Pérez Llorca y Barbón, para trasladarles el protocolo que iban a seguir los pasajeros españoles desde la llegada del barco hasta que cogieran el avión, siendo Ayuso la única con la que no pudo contactar.