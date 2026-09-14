Torres defiende el traslado de cerca de 1.000 migrantes de las calles de Ceuta para agilizar su devolución a Marruecos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros aprueba este martes 8 de septiembre un Rea - Alberto Ortega - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido el operativo desplegado este domingo en Ceuta para trasladar a cerca de 1.000 migrantes que pernoctaban en las calles a un dispositivo habilitado para su filiación al considerar que permitirá agilizar los expedientes para devolver a Marruecos a quienes no tengan derecho a permanecer en España.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar este lunes en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Canarias, ha tildado de "éxito" la actuación porque permite que estas personas dejen de dormir en las calles y pasen a un espacio acotado donde puedan ser identificadas. "Cuanto antes lo hagamos, antes podremos responder a su devolución", ha señalado.

Asimismo, ha rechazado las críticas que apuntan a que el Gobierno de España se limita a trasladar a los migrantes "de un lado a otro".

Al respecto, el canario ha reclamado colaboración para habilitar nuevos espacios, ya que, ha insistido, cuanto más se retrase su filiación más tardarán los procedimientos de devolución.

Finalmente, Torres ha anunciado que el Gobierno central continuará habilitando nuevos dispositivos "con rigor" y "con seriedad" para evitar que los migrantes permanezcan "en las playas ni en las aceras de las calles" y facilitar así el inicio de los expedientes.