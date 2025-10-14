Torres destaca que la Agenda Canaria "sigue adelante" tras desbloquear el Gobierno partidas para el archipiélago

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión entre el presidente de Canarias, y la ministra de Hacienda, durante una reunión en la sede del Ministerio, a 10 de marzo de 2025, en Mad - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que está "muy contento" del acuerdo entre el Gobierno de España y el de Canarias, por el que se van a desbloquear partidas y transferencias para el archipiélago, destacando que "sigue adelante" la Agenda Canaria.

Torres así lo ha manifestado, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, tras el encuentro que han mantenido este martes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Tenemos acuerdos con respecto a la agenda canaria entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Así ha sido. Órdenes directas que dará la ministra de Hacienda para desbloquear partidas y transferirlas a Canarias en distintos ministerios; y un compromiso que, a través de una proposición de ley o de un decreto ley, estén incluidos aspectos como los 100 millones de la isla de La Palma, 60% del IRPF para esa isla y también partidas para menores", resaltó.

Señaló que lo "importante" es que una vez que se tenga la disposición de ley o el decreto ley, también para ayudar a los agricultores de la isla de La Palma, en el Congreso de los Diputados los partidos lo apoyen y, "especialmente el Partido Popular", a quien solicitó un "apoyo claro para los afectados en la isla de La Palma y para los asuntos que están incluidos en la Agenda Canaria".

Todo esto, matizó, será también motivo de lo que se hable el próximo viernes en la comisión mixta que se ha convocado para hablar de la isla de La Palma y de todas las medidas de reconstrucción.