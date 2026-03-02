Torres dice que Bruselas tiene una comunicación oficial del Gobierno que pide mantener el POSEI con su ficha financiera

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - CEDIDO POR GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la Comisión Europea (CE) tiene una comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se solicita mantener el POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad), que es un programa de la Unión Europea que apoya la agricultura en las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

Así lo aseguró Torres en relación a las críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, a que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, no haya enviado una carta a Europa para protestar el Marco Financiero Plurianual que propone la Unión Europea (UE) por su afección a las RUP.

"Si el señor Sánchez se lo ha prometido, habrá carta (...) Lógicamente el responsable de mandar las cartas como presidente de España es Pedro Sánchez, pero como ministro de Política Territorial trasladé al ministro de Asuntos Exteriores una serie de peticiones en las que estaban, lógicamente el POSEI, y fuera un POSEI como el actual, con su ficha financiera y su relación directa, y eso ya está presentado en la Comisión Europea", apuntilló en una entrevista en 7.7 Radio recogida por Europa Press.

Torres incidió en que si Pedro Sánchez ha dicho que va a haber carta, "la va a haber, eso no hay ninguna duda", al tiempo que ha insistido en que ya tiene Bruselas una comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores con las peticiones sobre políticas relacionadas con vivienda y sector primario para las RUP de Canarias.