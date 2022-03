Torres dice que Canarias está "más fuerte" para afrontar una crisis y carga contra el "populismo" de Espino

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este martes que el archipiélago está "más fuerte" ahora para afrontar una crisis económica y espera que "cuando llegue la bonanza" económica se pueda "darle la vuelta" a la pobreza y haya un "equilibrio mayor" y una "verdadera justicia social".

En el turno de réplica a la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, el presidente ha criticado con dureza su "populismo" al exigir que acaben los "gastos superfluos" y pedir la dimisión del viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, por organizar almuerzos con empresarios por importe de 15.000 euros.

El presidente ha cerrado la puerta al cese del viceconsejero y recordado que las reuniones se enmarcan en los trabajos para presentar proyectos a los fondos 'Next Generation' junto a las patronales empresariales y que crearán 10.000 empleos.

"Con los 15.000 euros no se va a solventar la pobreza ni quitando consejerías ni asesores, se cambia de otra manera, manteniendo el estado del bienestar y tirando de lo privado", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que es "incoherente" que Espino no deje al escaño pese a abandonar su formación política (Cs).

Torres ha garantizado que su Gobierno hará todas las modificaciones presupuestarias pertinentes para mantener el estado del bienestar y ha descrito la "hoja de ruta" en la que trabaja para hacer frente a la subida de precios, concretamente a través del endeudamiento, las ayudas directas y el Posei adicional.

Ha valorado también el "colchón social" puesto en marcha para que la pobreza no crezca más que en otras comunidades poniendo sobre la mesa que ahora se atiende a 30.000 personas a través de la PCI y el Ingreso Mínimo Vital cuando solo había 5.000 personas cubiertas al empezar la Legislatura.

Asimismo, ha comentado que Canarias "no pierde nada" de los 600 millones que no se ejecutaron en 2021 porque hay gasto comprometido y las reglas fiscales están suspendidas y se ha reivindicado como "sumiso" a los intereses de Canarias, no los del Gobierno central.