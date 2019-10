Torres dice que los canarios "no" perciben la bajada o subida de los impuestos a las eléctricas y a la telefonía

Publicado 08/10/2019 16:13:46 CET

Explica que un consumidor medio ahorra "céntimos" mientras que grandes consumidores y empresas sí ahorran importantes sumas

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera que la bajada "electoralista" del pasado año en los impuestos de luz y telefonía la notaron sobre todo los grandes consumidores y no el ciudadano medio, mientras que la han sufrido la sanidad y la educación de Canarias.

"Una persona que paga de media unos 60 euros de factura ha tenido una bajada el año pasado de unos céntimos de euro. Sin embargo los que sí hacen grandes facturaciones de energía eléctrica y telefonía móvil tuvieron un importante ahorro económico el año pasado. Estamos hablando de más de 50 millones de euros los que no se ingresaron el año pasado en las arcas del Gobierno de Canarias", detalló Torres en declaraciones a los medios en el acto de presentación del Festival Womad en Las Palmas de Gran Canaria.

Así, consideró que "la respuesta es muy sencilla" y que su Ejecutivo tiene que "tomar decisiones progresivas para que las rentas más altas paguen más y no las familias más vulnerables, así como tener los recursos para la sanidad y la educación pública". "Estoy seguro que lo va a compartir conmigo la mayoría de los canarios, porque es de justicia", sostuvo.

Torres aseguró que la gente "no tiene sensación" de haber pagado menos por la luz o la telefonía móvil. Con 50 millones de euros menos, en cambio, "se van a degradar la sanidad y la educación pública", apuntó en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press.

El anterior Gobierno canario dejó el gravamen a la electricidad al 0 por ciento y se prevé que vuelva al 3 por ciento de 2018, mientras que en el caso de las telecomunicaciones se estudia que pase del 3 por ciento actual al 6 por ciento.

En relación con ello, defendió que la bajada medio punto del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para los presupuestos de 2019, ha implicado que el Ejecutivo regional haya "ingresado 200 millones de euros menos".

CANARIAS, LA REGIÓN QUE HA PERDIDO "MÁS CAPACIDAD DE GASTO DE ESPAÑA"

Torres ha incidido en que Canarias "es la región que ha perdido mayor capacidad de gasto de toda" España, afirmando que es la comunidad donde las familias "están más empobrecidas por estas decisiones fiscales".

En cuanto a la posibilidad de que también se incremente el impuesto de donaciones y sucesiones, el presidente de Canarias dijo que "se está analizando", al igual dijo que se estudia un replanteamiento de gastos como el del Fondo de Desarrollo de Canarias, que defendió debería ir para invertir en vivienda pública o en escuelas de 0 a 3 años.

El presidente de Canarias justifica todos estos planteamientos para los presupuestos de 2020 en que su Gobierno regional "no" va a tener los recursos del año 2018/2019, si bien esa falta de dinero "no" quieren que la paguen las familias más vulnerables, ya que incidió en que buscan una "Canarias más justa y una política fiscal más justa".

SI NO HAY SUFICIENTES INGRESOS, NO SE LLEGA AL 4%

Por otro lado, en lo que se refiere a la educación y el comienzo escolar, Torres ha insistido en que la mejora de la educación es un "objetivo prioritario" del Gobierno regional, si bien al ser cuestionado cuando se alcanzará la inversión del 4 por ciento del PIB en materia educativa admitió que el archipiélago "no" va a tener los recursos de años anteriores, sino una circunstancia económica "absolutamente distinta", por lo que admitió que si "no" tienen "suficientes ingresos, no" llegarán al 4 por ciento.

En relación con el inicio del curso escolar, el presidente de Canarias defendió que "no" se han producido "excesivos sobresaltos", ya que "prácticamente todo los colegios comenzaron con normalidad", aunque admitió que se han encontrado dos dificultades, tales como son el "error con los libros de textos", que no han llegado a todas las familias que lo solicitaron al inicio del curso, y las bolsas de sustituciones de los profesores donde "no se previó" el aumento de las listas. Para ir solventando estas situaciones, dijo, se va a abrir la lista de sustitución "de manera urgente".