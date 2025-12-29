Torres dice que Feijóo está "obsesionado" con derrotar al Gobierno y asegura que la legislatura "llegará a 2027"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "obsesionado" con derrotar al Gobierno de España y ha asegurado que la legislatura actual "llegará a 2027"

Así lo ha dicho este lunes durante una rueda de prensa para hacer balance de la gestión ministerial en 2025, donde agregó que el popular ha comprado las tesis de la ultraderecha "por supervivencia y por temor". "Hoy solo le faltaba la barba para parecerse todavía más a Santiago Abascal", espetó.

Torres insistió en que desde el momento en el que Feijóo llegó al Congreso de los Diputados tenía una situación que ha sido "incapaz" de superar, que es la de no ser presidente del Gobierno de España.

(Habrá ampliación)