Torres dice que "no tiene explicación" que Canarias rechace la condonación de deuda

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que "no tiene explicación" que el Gobierno de Canarias rechace la condonación de deuda que el Ejecutivo central ha fijado en algo más de 3.200 millones.

En declaraciones a los periodistas con motivo de su asistencia al acto institucional de las Fiestas del Pino ha indicado que "siempre está la necesidad de poder pedir más, y todo lo que se pida más, bienvenido sea" pero ha defendido los parámetros fijados por el Gobierno central.

En esa línea ha señalado que el 75% de la quita se basa en la "población ajustada" y luego hay otros criterios, que en todo caso tendrán que validarse en las Cortes Generales.

"No me cabe en la cabeza que se diga que no a retirar 3.200 millones de la deuda de los canarios y canarias para que se pueda utilizar el porcentaje que se quiera y que se permita para servicios sociales, dependencia, sanidad, educación, que creo que no le vendría nada mal", ha indicado.

Sobre el 'decreto canario' que promueve el Gobierno de Canarias con los asuntos de la 'agenda canaria' ha indicado que hay medidas que "se van a aprobar", como la bonificación del 60% en el IRPF en la isla de La Palma y sobre el resto, ha señalado que se buscan los "mecanismos" para aprobarlo, ya sea incluyéndolo en decretos más generales o de otra forma, pues hay asuntos doy hay acuerdo y otros que tienen más "diferencias".

En cualquier caso, ha avisado de que todo real decreto ley tiene que ser luego convalidado y ha habido "algunos ejemplos" donde el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "decía que se iban a conseguir los votos del Partido Popular", como con los menores migrantes y luego salió adelante sin el PP.