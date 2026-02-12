Torres garantiza el "compromiso" del Estado con la 'Agenda Canaria', pero pide a Clavijo que actúe en sus competencias

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a los medios , a 10 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reiterado este jueves el compromiso del Gobierno estatal con las peticiones formuladas en la 'Agenda Canarias', algunas de ellas ya avanzadas, como el concurso eléctrico extraordinario y los pasos para la reconstrucción de La Palma, mientras recuerda que el presidente Pedro Sánchez "no se comprometió" con Clavijo a sacar un "decreto determinado", en alusión al 'Decreto Canarias'.

En una visita a la isla de La Palma con motivo del seguimiento de las obras de reconstrucción tras el 'Tajogaite', Ángel Víctor Torres ha señalado que si el presidente canario solicita una reunión con el Estado para abordar su propuesta de 'Decreto canario', el Ministerio que representa responderá y "hará seguimiento", pero recuerda que en la reunión Canarias-Estado de verano, en Lanzarote, no se acordó "un decreto determinado".

Durante su visita a los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso, el ministro de Política Territorial ha avanzado que La Palma contará con una comisión técnica permantente para seguir las obras incluidas los convenios para la recuperación de infraestructuras dañadas , y se pedirá otro nuevo acuerdo para que los técnicos del ministerio trabajen de forma permanente en el territorio y culminen los trabajos municipales.

Además, se trabaja en dar "una respuesta conjunta" ante la situación del sector primario, "preocupado" por las 'zonas rojas' tras el volcán y el valor, por tanto, de los terrenos más próximos al cráter del volcán palmero.

"Hace más de mes aprobamos un decreto ley específico para la isla de La Palma. Nos comprometimos a ello, y eso fue lo que hicimos, un decreto específico. (...). Tenemos convenios que han hecho que el Gobierno de España haya adelantado a los ayuntamientos y al Cabildo cerca de 60 millones de euros", ha especificado Torres.

AGENDA CANARIA

En relación a las reclamaciones de archipiélago, que reclama partidas "comprometidas" y no abonadas por el Estado --como los 100 millones anuales para la reconstrucción de La Palma y el 60% del IRPF para 2028--, Torres ha recordado que el Estado actuó "desde la seriedad" firmando acuerdos con Canarias, y que "cumplirá", pero precisa que lo que ha presentado Clavijo "como decreto" diste del acuerdo comprimido en la 'Agenda Canaria'.

"Nosotros vamos a tender la mano siempre para la mejora de nuestra tierra", ha señalado Torres, que ha precisado que "no están en la agenda canaria muchísimas cosas", como el 60% del IRPF para 2028, los más de 200 millones de euros por año en el Convenio de Carreteras, Y los 42 millones de las infraestructuras educativas. "Pido rigor. cumpliremos con la Agenda Canaria, y vamos a tender la mano por la mejora de nuestra tierra".

En paralelo, Torres ha pedido al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que, en el marco de sus competencias, actúe y, por tanto, apruebe un decreto para poner "más fondos económicos" para vivienda, para todas las islas, también para La Palma, también para educación y dependencia, "cuestiones de su competencia".