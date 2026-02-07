Torres invita a los aragoneses a votar y denunciar ante las urnas a quienes se basan en "el insulto y la amenaza"

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a su salida de una rueda de prensa posterior a la reunión entre el presidente del Gobierno y la presidenta de Baleares, a 25 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha invitado este sábado a los aragoneses a acudir a votar esta domingo, 8 de febrero, y denunciar ante las urnas a quienes se basan en "el insulto, la amenaza y el miedo".

"Yo sí creo que los aragoneses les invito a que vayan a votar y que en ese voto tengan en cuenta que lo que queremos es convivencia, es democracia, es pluralidad de ideas, es hacerlo de manera pacífica y que denuncien también, con su masiva presencia en las urnas, a quienes lo que hacen es el insulto, la amenaza y el miedo, porque ante eso nos vamos a rebelar", apuntilló en declaraciones a los periodistas antes de presidir el Comité Regional del PSOE de Canarias.

Torres criticó en esta jornada de reflexión, tras una campaña "intensa" para los aragoneses, a quienes dicen que "quieren regresar al año 36", subrayando que el PSOE defenderá "lo mismo" que entonces: "democracia, paz y libertad", mientras que otros lo que "defendían era totalitarismo, guerra y opresión".

Asimismo indicó que su apoyo para estas elecciones "está claro", en alusión a la candidata socialista, Pilar Alegría, al tiempo que apuntó que la política "se está enrareciendo de una manera inaceptable", ya que incidió en que la política "no es ir a los mítines a insultar al rival político, es proponer ideas y debatirlas".

Sin embargo, ha lamentado que se esté "cayendo en una trampa que los que la provocan son los que no creen en la democracia" al "insultar" y entrar en a vez en "quien es el que más insulta. Eso se llama fascismo", para añadir que cuando España lo sufrió "tuvo las consecuencias que tuvo: un golpe militar, ilegal y legítimo. La muerte de muchas personas".