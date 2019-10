Torres justifica las modificaciones impositivas del Gobierno canario para 2020 en la mantención de los servicios básicos

Publicado 07/10/2019 16:36:50 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha justificado este lunes las modificaciones impositivas en las que trabaja su equipo para el ejercicio presupuestario del año 2020 en la mantención de los servicios básicos.

Torres explicó que tras la bajada de medio punto del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) el pasado año por parte de CC --para que el PP le apoyara los presupuestos--, que pasó del 7 al 6,5 por ciento, la realidad ha sido que "ni ha provocado mayor consumo ni ha generado mayor ingreso".

Por ello, el que su gobierno vuelva al 7 por ciento del IGIC lo considera "no" como subir los impuestos, sino "mantener los servicios básicos" esenciales, al tiempo que puntualizó que si la bajada de ese medio punto hubiera funcionado, su equipo "no" tocaría "absolutamente nada". Sin embargo, recordó que debido a la bajada de este impuesto, al llegar al Gobierno canario han tenido que retener unos 170 millones de euros para poder destinarlo a medidas adoptadas por el ejecutivo saliente en materia de educación y sanidad.

"Cuando bajas los impuestos de manera irresponsable, quiebras los recursos básicos (...). Se benefician las grandes rentas, no las medias y bajas", apostilló durante una entrevista en Onda Cero Canarias recogida por Europa Press.

Así, en este trabajo que realiza su Ejecutivo sobre las líneas presupuestarias para el año 2020, admitió que prevén "tocar" las bajadas del IGIC a las energías o a la telefonía móvil, ya que apuntó que "objetivamente eso beneficiaba a las rentas más altas" y "no puede haber ventajas fiscales para las rentas más altas".

En cuanto a las ideas previstas por su Gobierno que han tenido que esperar al año 2020, citó el aumentó de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o el impulso de un plan de riesgo contra la pobreza.

"NO ME PREOCUPA NINGUNA OTRA ALIANZA"

Por otro lado, Torres que lidera Canarias con el apoyo de Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha asegurado que "no" le preocupa "ninguna otra alianza" que no sea la de su Ejecutivo regional, en relación a la conformada por NC y Coalición Canaria (CC) para ir junto a las elecciones del 10 de noviembre al Congreso y al Senado.

"No me preocupa ninguna otra alianza. Me fío de Podemos, de ASG, de NC y por supuesto de mis compañeros", apuntilló para defender el "pacto estable" del Gobierno autonómico que lidera.

También aprovechó para pedir "coherencia" porque apuntó, en referencia a CC, que existe "un afán de desestabilización de quienes estaban en el Gobierno".

JUSTIFICA EL RESCATE A LOS HOTELEROS

Por otro lado, Torres ha justificado el dinero que se va a destinar al sector hotelero tras la quiebra de Thomas Cook en que no quieren que haya personas que se vayan al paro. "No es que rescatemos desde lo público, lo que queremos es que la gente no vaya al paro", apostilló.

En este sentido, señaló que el Gobierno canario invertirá de sus fondos 2 millones de euros para formar a quienes pierdan el trabajo en el sector hotelero, así como destinará partidas a promocionar el destino, entre otros.