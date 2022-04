Torres prevé que en abril Canarias bajará de los 200.000 desempleados y reitera que 2022 será el año de la "remontada"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este lunes o martes se conocerán los datos del paro correspondientes al mes de abril y adelantó que las Islas bajarán de los 200.000 desempleados, convirtiéndose así en una de las comunidades autónomas que más empleo crea.

En declaraciones a los medios durante una visita al municipio de Puerto de la Cruz, Ángel Víctor Torres ha destacado que, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Canarias ha creado en un año 120.000 puestos de trabajo, el doble que la Comunidad de Madrid, por lo que las Islas tienen un mercado de trabajo "atractivo".

El presidente canario también ha destacado que el Gobierno haya sido capaz de sacar adelante el Real Decreto de medidas contra el impacto de la guerra, que permitirá que esas ayudas también puedan llegar a Canarias, y cree que 2022 será "el año de la remontada".

Sobre la petición de bajada de la presión fiscal que están planteando los empresarios, Torres indicó que una bajada generalizada de impuestos "no la apoya nadie" que vea que estamos ante una crisis coyuntural por una inflación no monetaria, y aseguró que ésta no supondría una bajada de precios, sino todo lo contrario.

El presidente señaló que lo que hay que hacer, tal y como plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI), es implementar ayudas directas como ya está haciendo el Ejecutivo canario, por ejemplo, para los transportistas, los ganaderos o los agricultores. "Esa es la manera que tenemos que responder ante esta crisis provocada por una inflación y agravada por un conflicto bélico", añadió.