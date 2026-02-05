Torres reconoce el "esfuerzo relevante" con la adjudicación extraordinaria de potencia a territorios no peninsulares

Archivo - El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a los medios de comunicación , a 15 de julio de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de politica territorial, Ángel Víctor Torres, ha valorado este jueves el "esfuerzo relevante" que ha realizado el Estado con los territorios alejados y ultraperiféricos, como Canarias, después del paso "importante" que ha supuesto la adjudicación de 62 proyectos de generación eléctrica en el archipiélago, y que suman más de 1.000 megavatios (MW), según ha anunciado hoy el Ministerio de Transición Ecológica.

Torres ha acudido este jueves al lacto de presentación de las obras de interconexión eléctrica Tenerife-La Gomera, una iniciativa que busca reforzar el suministro eléctrico frente a los ceros energéticos, en la nueva Subestación de El Palmar, en la isla de La Gomera, a donde también ha asistido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

En este contexto, el ministro ha celebrado la salida adelante del concurso extraordinario anunciado durante la jornada por Transición Ecológica para garantizar la potencia necesaria en territorios extrapeninsulares, y que, ha asegurado Torres, ha sido fruto del trabajo "mano a mano" entre las administraciones y entidades implicadas, en tanto se continúan dando "esfuerzos" para sacar un concurso ordinario de suministro eléctrico que debió sacarse "hace muchísimo tiempo".

CONCURSO ORDINARIO

"Se han compartido los criterios, los principios, y se ha llevado una mesa de contratación por libre concurrencia. Y son más de mil megavatios", ha destacado Torres, que ha reconocido la "lealtad" interinstitucional que ha habido en el procedimiento.

Además, ha precisado el ministro, el Ejecutivo estatal ya ha dado la orden para activar los mecanismos para que, en 2031, y con un nuevo concurso se cuente con la "potencia precisa" en territorios no peninsulares como Canarias, Baleares, así como Ceuta y Melilla.

"Estamos haciendo un esfuerzo relevante con estos territorios alejados, ultraperiféricos, con territorios lejanos a la península ibérica. Vamos a seguir trabajando para tener la potencia precisa, pero este es un paso importante", ha añadido.