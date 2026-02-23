Torres valora la desclasificación de los documentos del 23-F: "Nadie debe tener miedo a la verdad"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - Jorge Gil - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tildado este lunes de "magnífica noticia" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar los documentos del 23-F.

"Nadie debe tener miedo a la verdad", ha explicado a los periodistas tras reunirse con CEOE-Tenerife, subrayando que la medida responde a una ley de secretos oficiales ya aprobada por el Consejo de Ministros "y que está en manos de las Cortes y debería aprobarse de manera definitiva".

Ha insistido en que es "bueno" que sepa lo que ocurrió en España por esas fechas y negado que la decisión sea una "cortina de humo" del presidente.

"Lo que hay que saber es qué ocurrió en la historia de nuestro país, incluso en la más reciente, lo que tenemos cierta edad sabemos exactamente dónde estábamos ese día y cómo sufrimos aquellos acontecimientos de un golpe de Estado también militar que se frustró porque España ya quería esa democracia reciente y joven, pero que se iba a consolidar y que está perfectamente consolidada", ha indicado.

Para Torres, "una de las cuestiones que se tiene que exigir cualquier régimen democrático, plural y transparente es que los acontecimientos históricos se conozcan, y es lo que vamos a saber a partir de mañana, cosa que me alegra profundamente".