Torres ve "sectario, manipulador y tendencioso" el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento canario

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la presentación de los nuevos vestigios contrarios a la Memoria Democrática, en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 30 de junio de - Diego Radamés - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tildado de "sectario, manipulador y tendencioso" el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario en pandemia que fue aprobado este miércoles en la Cámara regional con los votos de CC, PP y Vox.

En unas declaraciones difundidas a través de 'X' ha comentado que "no hay ni un solo escrito ni firma de funcionario público que avale" lo que sostienen estos tres partidos aparte de que el texto es "absolutamente manipulador" porque "cogen los testimonios que les interesan y obvian el resto de muchas personas" que pasaron por la comisión.

Asimismo ha criticado que "son capaces de decir que lo de Canarias fue una buena gestión porque eran islas" pero no trazan la comparación Baleares sino con islas de otros países.

En esa línea ha apuntado también que el dictamen no refleja que el Tribunal de Cuentas archivó la investigación sobre el expediente de RR7 United por responsabilidad contable y que la presidenta dijo en sede judicial que los contratos estaban hechos dentro de los márgenes legales.

Igualmente ha resaltado como el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, dijo en el Senado que el contrato de Soluciones de Gestión --empresa vinculada a la 'trama Koldo'-- "no tenía ninguna queja desde el punto de vista de la legalidad, y eso no está en la ponencia técnica, lo omiten".

El ministro ha insistido en que el dictamen es una "manipulación de partidos políticos" que "no soportan" que el PSOE ganara las elecciones en 2023 y "utilizan" la comisión de investigación "como arma contra Torres para intentar mancillar su imagen y también su gestión" durante el 'Pacto de las Flores', de la que se siente "absolutamente orgulloso".

Ha apuntado que es una "pena" que la comisión haya derivado en un "paripé" porque incluso "filtraron" el informe de ponencia pese a que era "secreta" lo que demuestra que todo se reduce a una "instrumentalización política y partidaria" contra el Gobierno que presidió.

Torres, que ha lamentado una "campaña de difamación, de insidias y de injurias" por parte de partidos políticos y medios comunicación a "su servicio" durante tres años, ha defendido que se tomaron las "decisiones adecuadas" para traer material sanitario en "momentos difíciles" para responder ante las necesidades de la sociedad canaria, al tiempo que ha resaltado que el archipiélago fue la comunidad con menor número de fallecidos por habitante, algo reconocido por estamentos internacionales.

"Seguiremos adelante con nuestro trabajo serio, riguroso, permanente, honesto y honrado, dando la cara, por supuesto podemos cometer errores, pero dando la cara por el bien de la gente de nuestra tierra y por su bienestar", ha concluido.