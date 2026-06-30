Un total de 20 centros educativos canarios serán Escuelas Embajadoras del Parlamento europeo en el curso 2026/2027

Archivo - En España han sido seleccionados 260 centros como Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en el curso 2026/2027. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 260 centros educativos de toda España serán Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en el curso 2026/2027, de los cuales 20 son de las islas Canarias.

En concreto, el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) ha recibido 539 solicitudes de centros educativos de todo el país, una cifra superior a la del año pasado.

De todas ellas, se han seleccionado 260 Escuelas Embajadoras, distribuidas por todas las comunidades autónomas y Melilla, de las que 103 son centros de nuevo ingreso y 157 renuevan su candidatura EPAS, según ha informado la Cámara Europea.

Además, 75 de estos centros educativos --con más de tres años de participación en el programa-- actuarán como MEPAS (Escuelas Mentoras), convirtiéndose en referentes para otras escuelas embajadoras de su comunidad.

FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE EUROPA

Por su parte, el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo tiene como objetivo fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes.

El mismo se basa en un enfoque participativo que permite al alumnado comprender activamente qué es la Unión Europea, cómo funciona y cómo afecta a su vida cotidiana.

Además de enseñar contenidos sobre la UE, el programa ofrece al alumnado la oportunidad de experimentar su ciudadanía europea, promoviendo valores democráticos y la participación activa.

Al completar el programa, tanto estudiantes como docentes adquieren una mayor comprensión de las oportunidades que ofrece la ciudadanía europea y del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones. Uno de los objetivos clave es motivar la participación electoral en las elecciones europeas.

Con todo, los centros participantes se comprometen a asistir a una formación obligatoria en Madrid al inicio del curso; mantener un InfoPoint sobre el Parlamento Europeo actualizado en un espacio visible del centro; trabajar con materiales didácticos proporcionados por el Parlamento Europeo; organizar actividades relacionadas con la Unión Europea a lo largo del curso; y celebrar el 9 de mayo, Día de Europa, con eventos e iniciativas propias.