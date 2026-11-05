Trabajadores de Salvamento, exhaustos ante la ruta herreña de la migración, cargan contra la "falta de previsión"

Archivo - Salvamento Marítimo rescata a varios menores cerca del Puerto de la Restinga, a 28 de noviembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). Un cayuco con 136 personas a bordo ha sido localizado a 10 millas de la I - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marcos Díaz, delegado de CGT en el comité de empresa de Salvamento Marítimo, ha cargado este jueves contra la "absoluta falta de previsión" de la empresa estatal ante el fuerte repunte de la ruta migratoria en Canarias este otoño, especialmente en la isla de El Hierro, donde las llegadas de migrantes han aumentado en octubre un 56% con respecto al mismo mes del año pasado, con la llegada de unas 6.000 personas.

En declaraciones a Europa Press critica que este año se han retirado tres guardamares de las islas y se han derivado a la Penísula y en El Hierro "quien se está comiendo todo son las dos salvamares que hay, la Dipha y la Navia".

Apunta que se trabaja "a piñón" porque faltan refuerzos y no entiende que no haya una "previsión" o un "monitoreo de las llegadas" y del "incremento" de los picos de embarcaciones pues "se reforzaría ya al momento". "Al final pues llegará como siempre a todo lo pasado y las tripulaciones pues se comerán todo este marrón", agrega.

Díaz detalla que los trabajadores siempre van a "salir", puntualizando que "no solo" se dedican a inmigración sino a cualquier incidente en el mar.

En El Hierro, por ejemplo, "en esta última semana llevan durmiendo dos, tres horas", señala, subrayando que un compañero sale a las diez de la noche a un servicio, vuelve a las tres de la mañana, se ducha para intentar bajar el "chute de adrenalina", se acuesta y lo vuelven a llamar a las ocho de la mañana.

"Ya ves lo que puedes descansar, al final estás en una bola durante 30 días", señala.

El delegado laboral de CGT lamenta que en la empresa "no se enteran de que el tiempo de las calmas llega ahora" y de que debe de haber "medios preparados" para hacer refuerzos en los momentos de "pico" de embarcaciones.

CANSANCIO PSICOLÓGICO POR LA DUREZA DE LOS RESCATES

Aparte del cansancio físico de los trabajadores, Díaz incide también en el psicológico pues llegan fallecidos y adultos y niños en "malas condiciones", situación que se va a agravar cuando pasen las calmas y empiece a soplar con fuerza el alisio y los rescates sean más complicados.

"Un día sí que vamos a tener un problema, porque cuando vas a un servicio de esos, después de estar tres días, cuatro o cinco, currando una media de 15, 18 horas diarias, al final un día es un problema porque cuando vas a hacer un servicio con ese nivel de cansancio no estás al 100%. No es ni seguro ni para nosotros ni para las personas a las cuales rescatamos", detalla.

En esa línea insiste en que es "inviable" trabajar en estas condiciones, más aún si en medio de alertas por llegada de migrantes ocurre una urgencia con un velero o un crucero que haya que evacuar.

Díaz comenta también hay que trabajadores en las salvamares "físicamente tocados" y "no pillan una baja a pesar de no estar al 100%" para que no se les descuente parte del salario y al final, aunque hay un compañero que está "hecho polvo" se embarca y el trabajo se sobrecarga.

"Sabemos que vamos a hacer más horas de las que realmente deberíamos hacer por ley pero si al menos ves que la empresa tiene cierto interés en tu estado en tu salud, pero hay un desinterés, una falta de empatía total y absoluta", comenta.