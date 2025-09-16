Trabajadores del Servicio Canario de Salud piden a Sanidad continuar negociando para alcanzar un estatuto "para avanzar"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Servicio Canario de Salud (SCS) se han manifestado este martes, en Tenerife y Gran Canaria, para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un estatuto "para avanzar" que beneficie a "todo" el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

Las manifestaciones han estado convocadas por las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), en el que trabajadores de todas las categorías "han alzado su voz en defensa" de sus derechos y han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud "contemple todos los cambios necesarios para acabar con años de recortes, precariedad y discriminación", según han informado en nota de prensa.

También han criticado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una ley "incompleta, parcial e interesada" que, subrayan, "no da respuesta" a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública.

En cuanto a la ministra de Sanidad, Mónica García, han criticado que "ha roto, de manera unilateral, el calendario pactado" de reuniones para seguir avanzado en la mejora de la citada norma para "ahora" querer, "deprisa y corriendo y por la puerta de atrás", llevar al Congreso de los Diputados, por "interés de oportunidad política, una ley insuficiente".

También han señalado que "aún quedan asuntos muy importantes" que acordar para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario, y que, desde el inicio de las negociaciones, hace casi tres años, "se han ido reclamando" por parte de las organizaciones sindicales en casi 40 reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Sanidad.

Persiguen, subrayan, que la ley contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que se exige a cada categoría del personal de la sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.

También defienden la implantación de jornada laboral de las 35 horas en todas las autonomías, sin excepción, y el reconocimiento del solape de jornada, entre otras. Mejoras todas, indican, que pueden contemplarse en dicha ley y, posteriormente, aplicarlas con la participación de otros ministerios y el desarrollo o modificación de las legislaciones que sean necesarias.

Sin embargo, lamentan que desde el Ministerio de Sanidad se quiere "echar balones fuera", aludiendo a una "supuesta falta" de competencias, y derivándolo a otros ministerios.

"El Ministerio de Sanidad no es una 'isla aislada', forma parte de un Gobierno que lo puede y tiene que hacer", concluyen.