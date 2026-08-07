Trabajan en la extinción de un incendio en el vertedero de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencia trabajan en la extinción de un incendio declarado en la tarde de este viernes en el vertedero de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

El aviso fue notificado al Centro Coordinador de Seguridad de Emergencias (Cecoes 112) sobre las 15.40 horas de hoy, por lo que inmediatamente se procedieron a activar los efectivos necesarios para actuar sobre el incendio, que se había declarado dentro del las instalaciones del Ecoparque Juan Grande.

A las 17.15 horas, el Centro Coordinador de la Operativa Insular (CECOPIN) del Cabildo de Gran Canaria, así como el Consorcio de Bomberos de la isla, trasladaron que el incendio estaba "confinado" en el interior de las las instalaciones del Ecoparque, según ha precisado a Europa Press el Cecoes 112.

En esta emergencia han sido activadas dotaciones de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como los de San Bartomomé de Tirajana, agentes de Medio Ambiente y del CECOPIN del Cabildo de Gran Canaria, así como efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil.

Junto a estos, se sumó el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, que desplazó un helicóptero del GES para realizar descargas de agua en la zona. Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario trasladó a la zona tres ambulancias por si fuera necesaria la asistencia sanitaria.

Los efectivos sanitarios han atendido a dos bomberos afectados por inhalación de humo.