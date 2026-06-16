Los trabajos de rehabilitación del firme de la GC-100 en el casco de Agüimes (Gran Canaria) comienzan este miércoles

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructura, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ha informado que este miércoles, 17 de junio, comenzarán a ejecutarse los trabajos de rehabilitación del firme de un tramo urbano de la GC-100 en el casco de Agüimes, en concreto, el que corresponde a la avenida Hermanos La Salle.

Para ello se ha destinado un presupuesto de 100.000 euros y se desarrollará entre Las Crucitas, en las intersecciones con las calles Alegranza y Juan Ramón Jiménez, así como las calles Rafael Alberti y La Palma, para mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para los usuarios de esta vía, según ha informado la Consejería insular de Obras Públicas en nota de prensa.

Por estas obras, indican, será necesario proceder al cierre temporal de la circulación en el tramo afectado de la GC-100, avenida Hermanos La Salle, durante la jornada de este miércoles, de 09.30 a 19.00 horas, entre la glorieta de La Goleta y la calle La Palma.

Al respecto, exponen que como itinerario alternativo los vehículos podrán circular por la GC-104, a través de Los Corralillos, y por la GC-551, calle Doctor Joaquín Artiles, en dirección a El Milano. El cierre de la calle implica también el del aparcamiento del IES Joaquín Artiles, situado en esta avenida, hasta que finalicen los trabajos.

Los trabajos de reasfaltado, explican, consistirán en el fresado de las zonas deterioradas que así lo requieran, la reposición del firme mediante la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa de cinco centímetros de espesor y la correspondiente renovación de la señalización horizontal.

La actuación, que forma parte del expediente destinado a la rehabilitación superficial de firmes de la red de carreteras insulares, ha sido adjudicada a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A.U., con un plazo de ejecución previsto de un día.

Finalmente desde el Cabildo de Gran Canaria se solicita a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional y planificar sus desplazamientos con antelación para minimizar las molestias derivadas de estos trabajos de mejora de la red viaria insular.