Trasladan en helicóptero a un menor de Gran Canaria en estado grave tras un ahogamiento en una piscina

Helicóptero del SUC del Gobierno de Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha coordinado ayer sábado el traslado de un menor, de cuatro años, con signos de ahogamiento de carácter grave desde un hospital privado en el sur de Gran Canaria hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

El menor había sido rescatado de la piscina de un hotel y trasladado en una ambulancia privada al centro sanitario en San Bartolomé de Tirajana, pero, ante la gravedad de su estado, se contactó con el SUC para su evacuación al hospital de referencia, según informa el departamento regional en una nota.

El enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario, con la información facilitada desde el centro sanitario privado, decidió finalmente la evacuación del menor en helicóptero medicalizado.

ASISTENCIA EN VUELO

El gestor de recursos del SUC activó la aeronave, que tomó tierra en el aparcamiento de un centro de enseñanza próximo al hospital, así como una ambulancia medicalizada que trasladó al menor hasta el helicóptero.

En vuelo, el niño fue asistido en todo momento por la dotación sanitaria de la aeronave --un médico y una enfermera- hasta la llegada a la helisuperficie del centro hospitalario en la capital grancanaria.

Finalmente, el menor ingresó en el servicio de urgencias pediátricas que previamente había sido alertado por el enfermero coordinador del SUC de la llegada de este paciente.