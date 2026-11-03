Trece plantas endémicas de Canarias muestran potencial analgésico y antiinflamatorio

Plantas endémicas de Canarias - ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación del Departamento de Medicina Física y Farmacología de la Universidad de La Laguna, junto a investigadoras farmacéuticas de Tenerife y Madrid, ha analizado 18 estudios científicos para evaluar las propiedades analgésicas y antiinflamatorias de 13 especies vegetales endémicas de Canarias, con el objetivo de conocer la evidencia disponible sobre su potencial terapéutico y determinar qué especies y partes de las plantas han sido estudiadas.

La revisión, publicada en la revista 'Ars Pharmaceutica', señala que todas las especies analizadas presentan actividad analgésica o antiinflamatoria y, en algunos casos, los resultados experimentales superan los obtenidos con determinados medicamentos de referencia.

El trabajo pone de manifiesto el potencial medicinal de una parte de la biodiversidad vegetal de las islas, pero también evidencia que la literatura científica disponible todavía es limitada, recoge una nota de la ULL.

Las autoras consideran que los resultados respaldan algunos de los usos terapéuticos atribuidos tradicionalmente a estas plantas y destacan la necesidad de continuar investigando para determinar con mayor precisión mecanismos de acción y su posible aprovechamiento farmacológico.

Entre los resultados más significativos se encuentra el comportamiento de 'Sambucus palmensis', el saúco canario.

En uno de los ensayos realizados en animales, su extracto acuoso alcanzó una inhibición del dolor del 89,04%, frente al 73,97% registrado con ibuprofeno.

También 'Smilax canariensis', conocida como zarzaparrilla canaria, mostró resultados mejores a uno de los fármacos utilizados como referencia, un extracto metanólico alcanzó una efectividad del 76,67%, frente al 59,56% del piroxicam.

Otra de las especies que presentó resultados relevantes fue 'Sideritis candicans var.eriocephala', conocida como chahorra o chagorro.

La fracción de cloroformo estudiada produjo una inhibición del dolor del 73,24%, superior al 37,94% obtenido con ibuprofeno en el mismo ensayo.

Por su parte, el extracto acuoso de 'Neochamalea pulverulenta', conocida como leña santa, alcanzó una inhibición del 95,90% en una de las dosis estudiadas, un resultado próximo al 100% registrado con ibuprofeno.

Los resultados no fueron iguales para todas las especies ni para todos los ensayos.

En algunos casos, la actividad observada fue inferior a la de los medicamentos de referencia o no resultó estadísticamente significativa.

Por ejemplo, los extractos de Hypericum canariense y Hypericum glandulosum redujeron el dolor en determinados ensayos, pero no superaron la eficacia del ibuprofeno.

En 'Hypericum reflexum', algunos extractos mostraron actividad analgésica, aunque tampoco alcanzaron los resultados del medicamento de referencia.

La revisión también señala diferencias en la forma de aprovechamiento de estas especies.

INFUSIONES

Así, las infusiones aparecen como una de las principales formas de aplicación dentro de la medicina popular.

Además, el 69,2% de los endemismos analizados presenta más de una parte aprovechable de la planta.

Entre las especies estudiadas se encuentran el drago (Dracaena draco), la cañaheja (Ferula linkii), diferentes especies de Hypericum, la chahorra (Sideritis canariensis), el mocán (Visnea mocanera) y otras plantas endémicas del archipiélago.

Los ensayos recopilados emplearon distintos modelos experimentales para evaluar la capacidad de las plantas o sus extractos para reducir el dolor.

Entre ellos se encuentran las pruebas de Siegmund, Writhing, formalina, Tail-Flick y Hot-Plate.

Las investigadoras concluyen que, con los datos obtenidos, es posible afirmar que algunas especies presentan actividad tanto a nivel periférico como central, aunque los resultados experimentales no permiten todavía establecer su utilización como tratamientos médicos.