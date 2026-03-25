Una treintena de vecinos de tres edificios de El Pris (Tacoronte) se mantiene desalojado tras el paso de 'Therese'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de vecinos de tres edificios del bario marinero de El Pris, en el municipio de Tacoronte, se mantiene desalojado desde la noche de este martes ante la fuerza de las lluvias asociadas a la borrasca 'Therese' y el posible riesgo estructural de los inmuebles.

El Ayuntamiento habilitó el pabellón de deportes ubicado en la calle Pérez Reyes, gracias al apoyo de Cruz Roja Española, para darle cobijo, aunque finalmente muchos de los afectados pasaron la noche en viviendas de familiares.

Desde primera hora de este miércoles Policía Local, Protección Civil, personal municipal y de la Mancomunidad del Nordeste participan en un operativo extraordinario para garantizar la vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible.

Así, por seguridad y hasta que se acondicionen las calles de los barrios costeros y se compruebe la estabilidad de ciertos puntos escarpados, los accesos permanecerán cerrados al tráfico, destaca el Ayuntamiento, que precisa que se está facilitando el paso exclusivo de vecinos y vecinas de estos entornos para que puedan salir o llegar a sus domicilios.

El consistorio mantiene su plan de emergencias en situación de alerta máxima por lo que siguen suspendidas todas las actividades y eventos en espacios interiores y al aire libre de tal forma que permanecen cerrados todos los edificios públicos salvo sus propias dependencias, que se encuentran abiertas con normalidad.