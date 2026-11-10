Tres adultos y un menor de 8 años afectados moderados tras un incendio en su vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas, entre ellas un menor de 8 años, han resultado afectados de carácter moderado al producirse un incendio en el salón de su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 03.21 horas de este martes, en una vivienda ubicada en la calle León y Castillo de la capital grancanaria, lugar hasta el que se trasladaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria que extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble.

Posteriormente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a un menor de 8 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Asimismo trasladó al mismo hospital a una mujer, de 76 años que presentaba intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo.

Por su parte, una mujer de 43 años y un hombre de 39 años fueron asistidos con quemaduras en miembros superior e inferior, así como por inhalación de humo de carácter moderado, por lo que ambos fueron evacuados hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, cuyos agentes aseguraron la zona y colaboraron con el resto de recursos de emergencias en el dispositivo desplegado.