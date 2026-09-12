Tres afectados por inhalación de humo, uno de carácter moderado, en el incendio de una vivienda en Adeje(Tenerife)

Archivo - Vehículo del Consorcio de Bomberos de Tenerife - BOMBEROS DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo, una de ellas de carácter moderado, en el incendio de una vivienda en Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este viernes en la calle San Borondón del citado municipio, lugar hasta el que se trasladaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que se encargaron de la extinción y ventilación del inmueble.

Por su parte, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a un hombre, de 47 años, que inicialmente presentaba intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado, así como a dos jóvenes, de 19 y 18 años, también con intoxicación por inhalación de humo pero de carácter leve. Los tres afectados fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Hospitén Sur.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se encargaron de las correspondientes diligencias y colaboraron con los recursos de emergencias.