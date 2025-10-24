Tres heridos tras una colisión con cuatro vehículos implicados en la TF-1, en sentido sur, a la altura de Arafo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, con edades comprendidas entre los 21 y 75 años de edad, han resultado heridas este viernes tras producirse una colisión con cuatro vehículos implicados en la TF-1, en sentido sur, a la altura de Arafo, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:02 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la colisión por alcance , por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres afectados, con policontusiones y afecciones de diversa consideración. Finalmente, precisaron de traslado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias así como al centro de salud del municipio de Güímar.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.