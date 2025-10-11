Tres heridos, uno de ellos grave, tras la colisión de su vehículo contra la pared de un túnel en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas esta madrugada, una de ellas grave, tras producirse la colisión lateral de un turismo contra la pared del túnel en la TF-31, dentro del túnel de Martiánez, en el municipio de Puerto de la Cruz, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 02:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos de Tenerife intervinieron para liberar a dos de los afectados que quedaron atrapados dentro del vehículo.

Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres afectados, una mujer y dos hombres, con edades comprendidas entre los 20 y 22 años, que presentaron heridas de diversa consideración. Uno de ellos presentó un traumatismo craneal de carácter grave.

Finalmente, tras estabilizar al más grave, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Policía Local, por su parte, reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.