Tres personas afectadas moderadas tras producirse un incendio en una vivienda de Telde (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas han resultado afectadas de carácter moderada tras producirse un incendio en la cocina de una vivienda en el sexto piso de un edificio de la calle Balos del municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 06.31 horas de este miércoles y hasta el lugar se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que, a su llegada, se encontraron con el fuego extinguido, por lo que procedieron a la ventilación del inmueble.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a una mujer de 72 años, a un hombre de 73 años y a un varón de 52 años, todos por intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo se personaron en el lugar agentes de Policía Nacional y Policía Local que aseguraron toda la zona y realizaron las diligencias correspondientes.