Tribunal de Instancia de Arrecife (Lanzarote) se traslada a una nueva oficina que limitará su actividad hasta el 5 abril

Archivo - Detalle de las Togas del atuendo de los jueces - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Arrecife (Lanzarote) ha comenzado este viernes, 20 de marzo, el proceso de traslado hacia el nuevo modelo de Oficina Judicial, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2025, para modernizar la organización del servicio público de justicia en Lanzarote y La Graciosa, por lo que su actividad se verá limitada hasta el 5 de abril.

Este proyecto, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado, se desarrolla en colaboración con el Gobierno de Canarias, lo que implicará un "paso clave para mejorar" la eficiencia, agilizar los trámites y optimizar los recursos disponibles.

Por otro lado, indican que ante la "complejidad" del traslado que implica, entre otros, el movimiento de personal, equipos informáticos y expedientes, la actividad presencial en el Palacio de Justicia de Arrecife se verá limitada entre el 20 de marzo y el 5 de abril de 2026.

De este modo, informan de que durante este periodo se mantendrán únicamente los servicios esenciales y actuaciones urgentes, entre los que se incluyen el servicio de guardia, los casos de violencia sobre la mujer, los juicios y vistas previamente señalados.

Además se mantendrán las actuaciones del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC), internamientos urgentes, atención social a personas con discapacidad, así como las labores de la Clínica Forense, Fiscalía y Registro Civil. También se atenderán las gestiones que no puedan aplazarse.

Si bien desde la Presidencia del Tribunal se solicita la colaboración ciudadana, de tal forma que recomienda evitar acudir a las instalaciones judiciales para trámites ordinarios durante estas semanas para facilitar el correcto desarrollo de la mudanza.

TRES GRANDES ÁREAS

El nuevo modelo de Oficina Judicial introduce una estructura organizativa basada en tres grandes áreas denominadas Servicios Comunes, diseñadas para mejorar la coordinación y reducir los tiempos de respuesta.

De esta forma, en primer lugar estará el Servicio Común General, ubicado en la planta 1, y funcionará como punto central de atención al público, donde los ciudadanos podrán obtener información y realizar gestiones.

Así en un segundo término, el Servicio Común de Tramitación, distribuido en las plantas 2 y 3, concentrará la gestión de los procedimientos judiciales, organizados por materias como familia, procedimientos civiles, causas penales o violencia sobre la mujer, con una identificación clara para facilitar la orientación.

Finalmente el Servicio Común de Ejecución, situado en la planta 3, se encargará de garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales en los ámbitos penal, social y civil.

Para facilitar la adaptación a esta nueva organización, se instalará cartelería informativa provisional desde la entrada del edificio, orientando a los usuarios sobre la nueva distribución de los servicios.

Este proceso ha sido cuidadosamente planificado desde mediados de 2025 por la Presidencia del Tribunal, jueces, letrados de la Administración de Justicia y otros responsables institucionales, en coordinación con el Gobierno de Canarias.

También se ha informado previamente a colegios profesionales, fuerzas de seguridad y otros operadores jurídicos para garantizar una transición "ordenada y eficaz".

Desde la institución se agradece el esfuerzo del personal del Palacio de Justicia y la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias derivadas del traslado, confiando en que la nueva Oficina Judicial "esté plenamente operativa en el menor tiempo posible y contribuya a ofrecer un servicio de justicia más ágil y eficiente".