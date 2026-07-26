Tunick convoca a unas 500 personas en Las Palmas de Gran Canaria para proyectar la libertad y la defensa LGTBIQA+

Una de las imágenes que ha creado y fotografiado el artista Spencer Tunick en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria - GRAN SPECTRUM SPENCER TUNICK

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El reconocido artista internacional Spencer Tunick, dentro de la programación de Culture & Business Pride, ha convocado durante la madrugada de este domingo a unas 500 personas en el entorno de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, que han formado parte de la acción Gran Spectrum, con la que se ha querido proyectar la libertad, la diversidad y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQA+.

A través del cuerpo humano, el color y el espacio público, Tunick ha compuesto una escena inspirada en los colores de la bandera LGTBIQ+, símbolo universal de orgullo, resistencia, memoria y reconocimiento, según ha informado la organización en nota de prensa.

En esta acción de Gran Spectrum, el color "no" ha actuado únicamente como un recurso visual, sino como "parte esencial del mensaje", ya que indican que "cada tono formó parte de una composición común que habla de una sociedad plural, diversa y viva", así como de una sociedad que "ocupa el espacio público para recordar que los derechos conquistados no" pueden darse por garantizados.

La imagen creada esta madrugada en Vegueta subrayan que "es, ante todo, una declaración colectiva de presencia y un statement contra el odio".

Esta acción, explica, tiene una "relevancia especial" en el escenario global, ya que en Estados Unidos, país de origen de Spencer Tunick, y en otros lugares del planeta, "se vive un clima de cuestionamiento y retroceso" respecto a derechos conquistados por el colectivo LGTBIQA+.

Por ello, frente a esa realidad, Gran Spectrum busca dar "una respuesta artística y social" desde Canarias, proyectando una imagen de "resistencia serena, de libertad compartida y de afirmación pública".

Este proyecto ha reunido a personas procedentes de 23 países diferentes, junto a participantes ilustres, ciudadanía local y visitantes que quisieron formar parte de una "obra única". Señalan que esa diversidad de procedencias ha convertido la acción en una imagen de comunión internacional, un gesto compartido que proyecta desde Gran Canaria "un mensaje claro: la sociedad no retrocede en derechos; los derechos se defienden, se visibilizan y se ejercen".

Además indican que Spencer Tunick también revela con esta obra "algo profundamente vinculado a la historia reciente" de Canarias y es el "papel decisivo que las islas, y especialmente Gran Canaria, han tenido en la construcción de nuevos imaginarios de libertad, diversidad y derechos civiles".