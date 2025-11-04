El turismo británico crecerá este año un 6,1% en Tenerife

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (c), junto a la delegación de la isla en la World Travel Market - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tenerife vuelve a confirmar en el arranque de la World Travel de Londres (WTM) que se celebra desde este martes y hasta el jueves, su carácter de primer destino canario de tráfico aéreo desde Reino Unido.

La isla posee una cuota del 43,5% de todos los pasajeros que han llegado a Canarias hasta septiembre, y la previsión de crecimiento en capacidad aérea hacia Tenerife desde ese mercado apunta a un 6,1% más en el conjunto de 2025 respecto al ejercicio anterior.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala en una nota que "arranca una nueva edición de la WTM donde la isla vuelve a estar presente con el objetivo de asentar su ya de por sí importante conectividad con el Reino Unido, y de avanzar en posicionamientos como el que se tiene en segmentos como el de estilo de vida, deporte al aire libre y naturaleza y, por supuesto, el de gastronomía, aquellos elementos de la oferta que están consiguiendo mejor competitividad a través de la mayor rentabilidad y mayor gasto en destino".

Según Afonso, "la forma de hacer turismo de forma sostenible y responsable, que también aflora el mejor empleo en la isla de Tenerife".

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destaca que "la WTM brinda una excelente oportunidad para conocer de primera mano la situación actual del mercado y las previsiones para 2026, y comunicar en el principal mercado emisor la estrategia dirigida al mercado británico".

Para la CEO de la entidad, "esta estrategia pone en valor una oferta turística diferenciada en la que trabajamos juntamente con el sector público y privado de la isla, enfocados en mostrar nuestro producto turístico diverso, que abarca desde la naturaleza y el turismo activo hasta la gastronomía y los grandes eventos culturales y deportivos, entre otros".

SEGMENTO PREMIUM Y LIFESTYLE

En esa línea expone que se trata de "una estrategia que se centra en afianzar los mercados tradicionales y se enfoca en los segmentos que valoran Tenerife por su autenticidad, poniendo el foco en un segmento 'premium' y 'lifestyle', que redunde en un mayor gasto y rentabilidad del destino".

En la presente temporada de invierno, Tenerife mantendrá conexiones con 23 aeropuertos británicos, contará 1,35 millones de asientos y con una media de 324 vuelos semanales a través de seis compañías, un periodo para el que Easyjet ha puesto en marcha dos nuevas conexiones con la isla, una desde el aeropuerto de Luton y una ruta nueva desde Londres Southend.

Además, otras aerolíneas como British Airways, Jet2 o Smartwings también aumentan su oferta hacia Tenerife en esta temporada invernal.

La delegación de la isla está encabezada por el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.

Están acompañados, además de por técnicos de la entidad pública turística, por varias de sus empresas asociadas, así como por Ashotel y los alcaldes de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso; Santiago del Teide, Emilio Navarro; y San Miguel de Abona, Arturo González, junto a concejales y representantes de los ayuntamientos de Arona y Adeje.

Algunas de las aerolíneas, agencias y turoperadores con los que la isla celebrará encuentros en la WTM son Equator Global, Wanderlust, World2Meet, TUI, Barrhead Travel, British Airways y Bristish Airways Holidays, Viasale, On The Beach, Passporter, ATAS, Odeon Tours o Coral Travel, además las diferentes entrevistas en medios de comunicación o productoras como Breaking Travel News, TravelMole, Travel Bulletin, The Daily Telegraph, Monocle o Pacific Productions.

VISITANTE FIEL

De acuerdo con los datos referidos al primer semestre de 2025, el británico es el visitante más fiel al destino, con un 79,4%, y su nivel de ingresos familiares, 61.459 euros, es superior al promedio.

En este período han aumentado los turistas de ese origen con rentas entre 50-75.000 euros (+5,3 %), donde se ubica el 25,5% de los británicos.

Su intención de volver de vacaciones supera los 9 puntos en una escala de 0 a 10, y se mantiene estable respecto al año anterior.

También es estable su intención de recomendar las islas, superado los 9 puntos, y en cuanto a la calificación de su experiencia, el 57 % señala que su viaje ha estado a la altura de lo que esperaba, incrementándose un +3%.

Para el turismo británico, los aspectos del destino con mayor importancia respecto al resto de visitantes son el clima, la oferta alojativa, la seguridad, el precio, la sencillez del viaje y el ocio nocturno.

También supera al promedio en la importancia que da a la diversión y la oferta comercial.