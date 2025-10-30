Turismo presenta 'Canarias Avanza', una herramienta digital para medir y optimizar el "impacto social" del sector

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo del Gobierno regional ha presentado este viernes en Gran Canaria la herramienta digital 'Canarias Avanza' que, financiada por la Unión Europea, presenta el objetivo de "escuchar y conectar" a las administraciones, empresas, residentes y visitantes para, en consecuencia, conocer el impacto real del turismo en la sociedad canaria.

"Cuantas más personas participen, más sólida será la estrategia común que construiremos entre todos", ha destacado el consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, en una nota con motivo del Evento Estratégico sobre Sostenibilidad Social en el Turismo de Canarias, en Gran Canaria, que ha buscado poner de manifiesto el "compromiso" del archipiélago con la sostenibilidad e innovación en el sector turístico.

Así lo ha destacado, por su parte, la consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo autonómico, Jéssica de León, durante la inauguración de este foro, que reunió en Las Palmas de Gran Canaria a profesionales del sector turístico, administraciones públicas, expertos en sostenibilidad, empresas del sector y ciudadanía para "diseñar" de forma conjunta un modelo turístico "responsable y sostenible" para Canarias.

"Este evento es una muestra más del reto que nos propusimos hace ahora dos años, poner al residente en el centro de todas nuestras políticas", ha adelantado la consejera del área en una nota. De León ha defendido, así, "un turismo que sea más equilibrado en los ámbitos medioambiental, económico y, sobre todo, social" porque, debe seguir "siendo el motor del bienestar de los canarios, pero a través de una profunda reflexión".

De este modo, para la consejera, el foro ofrece una oportunidad para poner la participación ciudadana al servicio de la gestión turística y hacerlo de la mano de la innovación tecnológica, otro de los pilares, comenta, de la legislatura actual: "la transformación digital del destino".

En este marco, la titular de Turismo hizo hincapié en el momento actual "donde los datos, la inteligencia artificial y la tecnología nos ayudan a tomar decisiones más precisas, a anticipar tendencias y a gestionar mejor los recursos del territorio". En esta línea, se refirió a la herramienta digital presentada para medir y mejorar el impacto social del turismo en las islas impulsando la participación. De León ha defendido, así, como "la tecnología y los datos permiten tomar decisiones más precisas, anticipar tendencias y gestionar mejor nuestros recursos".

Además, ha anunciado que el próximo 28 de noviembre, en el marco de la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible, que se celebrará en Lanzarote, Canarias renovará el compromiso que se inició "30 años atrás en la misma isla", con la firma, de nuevo, de la Carta Mundial reafirmando que Canarias "lidera, una vez más, el camino hacia un turismo que cuida, regenera y avanza".

La consejera de Turismo y Empleo ha recordado, en paralelo, la reforma del marco normativo turístico canario. "Hemos iniciado la redacción del borrador de la nueva Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y en breve el Parlamento aprobará la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Canarias, más conocida como la ley del alquiler vacacional", ha recalcado.