Turismo urge a "anticiparse" y explorar mercados emergentes ante una situación geopolítica que "no es fácil"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo del Gobierno regional, Jéssica de León, ha advertido hoy de la "incertidumbre" que bordea al sector turístico canario ante una situación geopolítica que "no es fácil". Así, el presente "discurso de rearme", que "no tranquiliza ni a clientes ni mucho menos a los mercados", se suma otros desafíos como el encarecimiento de los costes, como el transporte aéreo, y la "presión regulatoria" en materia ambiental y fiscal.

"Esto obliga a Canarias a innovar aún más si cabe", ha puntualizado la responsable del departamento regional, que ha avanzado deslizado, asimismo, la importancia de que la comunidad esté preparada ante un escenario de "desaceleración económica", con la diversificación de los mercados como acción, ampliando la presencia en otros países europeos, "fundamentalmente del este, y explorando mercados emergentes como el americano o el canadiense".

"El viejo orden mundial se ha roto, y, geopolíticamente, Europa se ha convertido en la única garante de todos aquellos organismos que nos han dado estabilidad en los últimos 60 años, como puede ser la ONU y otros organismos como el COP, así como los organismos que tienen que ver con la defensa", ha señalado en una comparecencia en el Parlamento de Canarias, y tras el paso de las islas por FITUR, con motivo de una comisión de Turismo y Empleo.

En un primer balance tras FITUR, celebrada recientemente en IFEMA (Madrid), De León ha celebrado los años de "trabajo" de Turismo Islas Canarias que ya "ven esos avances" en sus tres ejes de trabajo principales: el ámbito económico, mediambiental y social. En el económico, resalta, la facturación al cierre del año 2025 fue de 23.000 millones de euros, 680 millones de euros más que en el año 2024, y 8.900 millones de euros más que en 2019".

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Por su parte, en materia de sostenibilidad social, ha destacado que el "gran reto" por afrontar aún es ese "equilibrio" demandado entre turista-residente, que ha ido acompañado en 2025 de una "mejora" de las condiciones laborales y sociales. "Canarias generó 280.000 puestos de trabajo, un 4% más que en el año 2020", ha dicho.

Ha celebrado la subida de la afiliación en 180.767 personas, con un crecimiento del 2% en la comparativa interanual. De este modo, ha apelado al reciente informe de Comisiones Obreras, en donde se expone como "más de 200.000 canarios vieron incrementado su salario, un 5% más que la media nacional".

"Estas cifras tiene mucho que ver con los convenios colectivos que se firmaron en el año 2025, donde se beneficiaron a 280.000 trabajadores con subidas de un 10 y un 9%", ha argumentado.

La responsable del departamento de Turismo y Empleo a nivel regional, De León ha celebrado que, en FITUR, Canarias haya podido comprobar, en definitiva, su "fortaleza" en el sector, tanto en el plano económico como en los avances registrados en materia social. Sin embargo, es un "avance" con el que el Gobierno, ha proseguido, "aún no se conforma" porque el "gran reto" sigue siendo "gestionar el destino y la convivencia" en el territorio.

En el primer tramo de su comparecencia, la consejera ha resaltado el que considera uno de los "grandes hitos" alcanzados en el sector, en una referencia a la 'Alianza por la Regeneración y la Renaturalización del Destino Turístico Islas Canarias', que pretende configurar "un ecosistema turístico, desde institucion a operadores, de aerolíneas a cadenas hoteleras, así como patronales y la sociedad civil canaria para trabajar en un objetivo común", es decir, "convertir el turismo en una fuerza activa de regeneración ambiental pero también social".

"Ahora ya no sólo son los contribuyentes los que con el esfuerzo de todos y cada uno de los canarios y del sector vamos a impulsar la regeneración de estos espacios, y de las infraestructuras turísticas, sino que ahora hay operadores que de forma directa, con proyectos pilotos y concretos, además de donaciones en última instancia puedan aportar también a la regeneración de estos proyectos", ha señalado de León.