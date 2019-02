UGT dice que la subida del paro "no es consecuencia" de las decisiones del Gobierno, sino del sistema productivo

Publicado 04/02/2019 12:03:40 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que los datos del paro de enero conocidos este lunes "no es consecuencia" de las decisiones políticas del Gobierno del PSOE , sino del sistema productivo de España.

Álvarez, que ha considerado que estos datos hay que cogerlos con "mucha prudencia", ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa que ha dado antes de participar en una asamblea de delegados del sindicato en Las Palmas de Gran Canaria.

"Me parece que la situación del empleo en nuestro país no es consecuencia de las decisiones políticas del Gobierno, no es consecuencia de los últimos meses, es consecuencia de un mal que tiene este país, que tiene que cambiar el sistema productivo", apuntilló.

En este sentido, recordó que España es un país que tiene su economía centrada en el turismo, a lo que agregó que además se valoran los datos en función de las personas que lo visitan y "no en función de lo que gastan". Por ello, consideró que esto "hay que cambiarlo, hay que ir a la calidad", ya que puntualizó que Canarias "es el ejemplo claro" de que con el turismo solo no se va a poder generar la actividad "necesaria para que los canarios puedan vivir en las mejores condiciones".

Por ello, defendió la puesta en marcha por parte del Gobierno central de políticas activas para luchar contra el desempleo, así como de políticas sociales para las personas que han perdido el empleo y de políticas industriales que generen empleo "de calidad a medio y largo plazo".

De todos modos, también apunta que actualmente "todo el mundo sabe que hay una situación de bajada" de crecimiento económico en el mundo y, matizó, especialmente en el contexto de la Unión Europea, cuestión que afirmó se va a plasmar en España.

Sin embargo, Álvarez quiso dejar claro que rechaza "de pleno que tenga nada que ver" con la subida del salario interprofesional porque, entre otras cuestiones dijo, "no ha dado tiempo", confiado además de que esta medida ayuda "a la creación de empleo porque va a generar más actividad".

Por ello, advirtió de que los sindicatos "en ningún caso" están dispuestos a que para crear empleo, "haya que continuar degradando las condiciones de trabajo".

EN CANARIAS SE PUEDE HACER "MUCHO MÁS"

Finalmente, el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, consideró que en el caso de Canarias, donde el paro también ha subido en más de 2.000 personas en enero, "se puede hacer mucho más", centrándose en el ejercicio de transparencia que deberían de hacer las empresas que se benefician del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Santana aseguró que para Canarias la "situación no ha cambiado", afirmando que se está "peor que antes".