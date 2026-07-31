La ULL monitoriza en sus instalaciones la presencia de gas radón, que obliga al desalojo de 65 espacios

Archivo - El rector de la ULL, Francisco Javier García - ULL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de la Universidad de La Laguna mide desde octubre de 2025 la presencia de radón en sus instalaciones con el objetivo de adoptar medidas y paliar su incidencia. Si bien la mayoría de los edificios monitorizados estarían libres (85%), un 7% requiere de ventilación y un 7% precisa desalojo y ejecución de obras.

El centro académico adquirió 1.454 medidores de este gas, y ya contaría con los resultados de 921 de ellos, según ha concretado la institución académica en una nota de prensa, donde recalca que, aunque el protocolo se puso en marcha en octubre de 2025, la adquisición e instalación de los medidores ha requerido cierto tiempo.

Adicionalmente, para que las medidas tengan validez, es necesario que exista un registro de datos ininterrumpido durante, al menos, tres meses.

Asimismo, los primeros informes comenzaron a obtenerse en mayo, que fueron remitidos al laboratorio para su validación. La Gerencia de la universidad informó los días 29 y 30 de julio de estas actuaciones a decanatos, responsables de centros, personas usuarias de los espacios afectados y al Comité de Seguridad y Salud.

También comunicó a la comunidad universitaria la apertura de una sección en la intranet institucional sobre las medidas adoptadas. El espacio web alberga todas las resoluciones y medidas adoptadas, varias instrucciones técnicas y todos los datos sobre las mediciones y actuaciones necesarias.

ANÁLISIS INDIVIDUAL

Cada espacio de la universidad ha sido analizado de forma individual y las medidas se adoptan conforme a la normativa vigente y con el asesoramiento de las unidades técnicas competentes. La web permite visibilizar cada espacio con un sistema similar a un semáforo de emergencia, marcando en verde, amarillo o rojo.

La Gerencia ha coordinado el trabajo conjunto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental (FIMERALL), la dirección de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación (SEGAI), la Oficina Técnica y el resto de unidades implicadas para analizar la situación, definir las medidas aplicables y coordinar su implantación.

El radón es un gas de origen natural que procede del terreno y puede entrar en los edificios a través del suelo. No se ve ni se percibe, por lo que para conocer su presencia es necesario realizar mediciones. Al aire libre se dispersa, pero en algunos espacios cerrados puede acumularse.

En Canarias, por las características volcánicas del territorio, existen zonas con mayor potencial de presencia de este gas. El valor de referencia una concentración anual de 300 becquerelios por metro cúbico (Bq/m 3 ), establecido por el Consejo de Seguridad Nuclear.